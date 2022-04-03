نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر كيا سبورتاج 2023 في السعودية ومميزات سيارة كيا وعيوبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن سعر كيا سبورتاج من الأشياء التي يهتم بها عشاق السيارات، حيث أن الشركة الكورية قد كشفت عن هذه السيارة الجديدة بشكل كلي، فهي موديل 2023 سيارة كروس رياضية ومتوسطة بالحجم وتصميمها جديد كلياً، وهذا ما رأيناه بالفعل، إضافة للتصميم الداخلي والتقنيات المبتكرة، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنقدم لكم سعر كيا سبورتاج 2023 في السعودية.

سعر كيا سبورتاج 2023 في السعودية

إن سعر الكيا سبورتاج لهذا العام 2023 داخل المملكة السعودية ما بين 94000 ريال سعودي و 128000 ريالاً سعودياً، وهذا بنسختها 2022، سيارة من فئه اكس 93.148 ريالاً سعودياً، وسياره اي اكس 123.738 ريالا سعوديا، وسيارة sx Turbo السعر 132.363 ريالاً سعودياً.

مميزات سيارة كيا وعيوبها

إن سيارة كيا بالطبع غنية عن التعريف فهي ماركة معروفة للغاية ومثلها مثل أي شيء آخر لها مميزات وعيوب وإليكم المميزات والعيوب وهي كالآتي:

سيارة كيا لها مساحة داخلية كبيرة وواسعة، حيث أنها تكمل نظم المعلومات الحديثة.

لها واجهة أمامية تشابه كيا

تسمح لك بأن تقود بالأوضاع المختلفة.

وله أوضاع متعددة ومتنوعة وتضمن لك مجموعة من الأدوات الرقمية ذو مقياس 12 بوصة.

والشاشة تعمل باللمس، والسيارة بها نظام الملاحة المتطورة.

وبها أيضاً وسائد هوائية بالأمام ومن الجانب نظام التحكم بالمناخ يتواجد فيه سيارتك.

و بازرار السيارة بداخلها مقاعد رياضية.

بالنسبة لنظام الكبح لسيارات كيا يعد نظاماً مانع الانغلاق لها توزيع الكتروني أيضاً وقوة ممتازة بالفرامل.

وتحتوي على نظام إلكتروني يثبت السيارة.

ويوجد بداخلها المستشعرات التي تساعد بالركن الخلفي.

بها أيضاً كاميرا خلفية لها مميزات تختلف حسب نوع السيارة.

والإزاحة بالمحرك تزيد من قوة المحرك وقدرته.

ولديها مرايا كهربائية وفتحة بالسقف.

عيوب سيارات كيا

أما عن عيوب السيارة هي أنها لا تحتوي على نظام توربو حجرة التخزين متواضع إذا ما تم مقارنتها بالمنافسين.

محرك كيا سبورتاج

إن محرك البنزين الرباعي للأسطوانات له سعة 1.6 لتر يقوم بإنتاج 177 حصان الدوران 195 رطل، لها أيضاً ناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات، وكذلك ناقل للحركة أوتوماتيكي له قابض سبع سرعات، يأتي محرك الديزل الساعة 2.0 لتر القوة 183 حصان الدوران 308 رطل.