نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص أسعار سيارات مستعملة بالسعودية بسعر يبدأ من 8000 ريال متوفر تقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار منخفضة تبدأ من 8000 ريال سعودي متوفرة للبيع لعدم الحاجة لها سيارة تويوتا كورولا للبيع في مكة بسعر 8000 ريال سعودي، سيارة مانيوال موديل عام 2007 ذات لون أسود، الوقود المستخدم بالسيارة البنزين، عداد الممشى لها 272.000 كيلو متر، يوجد لدى السيارة الكثير من المزايا سنوضح لكم أبرزها حيث تحتوي على وسائد هوائية حماية للسائق ضد الصدمات والحوادث وسائد أمامية وسائد جانبية للسائق والراكب الأمامي، نظام إنذار ضد السرقات نظام أيموبليزر، فرامل مانع الانغلاق بخاصية اللمس، مثبت سرعة، قفل مركزي الأبواب، فرش السيارة من الداخل من القماش، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

سيارة مستعملة للبيع بالسعودية تويوتا كورولا

تلك السيارة موديل 2007 يمكنك شراءها بعد المعاينة والفحص لها من الداخل والخارج، بالنسبة للسعر فهو كاش فقط من دون تقسيط بمبلغ ثمان الآلاف ريال سعودي، وأما عن تواصل مع صحاب السيارة على الرقم 0596249180.

سيارة تويوتا هايلكس للبيع مستعمل موديل 2015

سيارة تويوتا هايلكس صلبة متينة قدرة فائقة على الطرق مواصفات ومميزات السيارة للأمان ضد حوادث كبيرة، تلك السيارة معروض للبيع مستعمل من مدينة خميس مشيط، السيارة مانيوال إصدار عام 2016، الوقود المستخدم ديزل، عداد الممشى يتعدى نحو 148.000 كيلو متر.

تجهيزات ومواصفات وسائل الراحة بالسيارة

متاح داخل السيارة الكثير من وسائل الراحة من مكيف. كما يوجد مرايات السيارة الجانبية بخاصية ضم وإغلاق. نظام الصوت يعمل بالبلوتوث. نظام مبدل أقراص الاسطوانات داخل السيارة. كما يعمل بنظام مشغل اسطوانات وراديو. جنوط، قفل مركزي لأبواب السيارة. وسائل الأمان وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي. السيارة بها ضمان من رش والحوادث، سيارة مستعملة بالسعودية.

سعر سيارة تويوتا هايلكس مستعملة

سعر السيارة بالنسبة السداد كاش يبلغ نحو 15.000 ريال سعودي. نظام التقسيط للسيارة بسداد مقدم يبلغ نحو 2500 ريال سعودي. تقسيط السيارة يبلغ نحو 1500 ريال سعودي.

للبيع مستعمل سيارة تويوتا يارس موديل 2016

سيارة تويوتا يارس نصف فل، سيارة مستعملة للبيع بسعر 16 ألف ريال سعودي، متواجدة في مدينة الجوف، السيارة ذات لون أبيض، الوقود بنزين إصدار السيارة نص فل، متواجدة في معارض أبو سعد لبيع السيارة بالمملكة العربية السعودية.