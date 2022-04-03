المواصفات الداخلية والخارجية ومواصفات الأمان الخاصة بسيارة جيب رانجلر 2022

أصدرت شركة ستيلانتس مؤخرًا سيارة جيب رانجلر 2022، ومعروف أن ماركة جيب هي من أفضل الماركات في عالم السيارات، لتأتي السيارة بمواصفات جديدة وتحديثات وتقنيات تجعلها منافسة للفئات الأخرى، فتأتي جيب رانجلر بقوة أكثر في السير مع ازدياد في سرعتها، وهي من سيارات الدفع الرباعي من فئة السيارات الرياضية، والتي تمكنها من السير في الطرق الواعرة والمنحدرة، كما أنها تأتي بتصميم جذاب وعصري، فنقدم لك عزيزي القارئ مواصفات جيب رانجلر 2022 وأسعارها.

مواصفات جيب رانجلر 2022

من أهم مواصفات السياره التي تأتي بها الثلاث فئات:

تصميم جذاب وجريء ومظهر خارجي أنيق.

تأتي الشبابيك الأمامية عريضة وصلبة.

المصابيح دائرية مميزة من الهالوجين مما يجعلها واضحة الإنارة.

مدعمة بصادمين في المقدمة وفي الخلف.

جوانب السيارة تأتي من الزجاج.

عجلات السيارة كبيرة وضخمة لتتمكن من السير في الطرقات الصعبة.

أما بالنسبة للمواصفات الداخلية للسيارة، فهي:

المساحة الداخلية في السيارة صغيرة.

الشكل الداخلي للمقصورة تقليدي مكون من بابين.

تأتي المقاعد واسعة ومريحة.

الخامات الداخلية للسيارة جيدة.

تأتي بشاشة ترفيهية مساحة 5 بوصة إلى 8 بوصة على حسب الفئة.

نظام الصوت في الثلاث فئات قوي.

أما محرك جيب رانجلر 2022:

قوة المحرك 285 حصان.

سعة المحرك 3600 سي سي.

عزم الدوران 353 نيوتن/ متر.

السرعة 100 كم في 6.8 ثانية.

ارتفاع السيارة 27 سم عن الأرض.

التجهيزات التي تأتي بها السيارة:

مجهزة بجنوط 17 بوصة.

الكشافات الأمامية والخلفية LED.

تدعم السيارة أنظمة أندرويد وآبل.

تأتي ب 8 سماعات.

شاشة وسطية 8 بوصة.

المقاعد من الجلد.

إمكانية تشغيل السيارة من على بعد بدون مفتاح.

مواصفات الأمان في سيارة جيب رانجلر 2022

تأتي بأربع وسائد هوائية.

نظام الفرامل مانع للانزلاق APS.

الكشف عن النقط العمياء.

تحذير قبل الاصطدام الأمامي أو الخلفي.

مدعمة بكاميرا خلفية.

سعر سيارة جيب رانجلر 2022