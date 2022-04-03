سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage الشكل الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار عالمية

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022، نتعرف عن أدق المعلومات عنها وعن مواصفاتها من خلل ما يلي في تلك السطور المقبلة، حيث تعد السيارة من أكثر نوعيات الشحنات الأكثر تواجد بالأسواق المحلية والعالمية، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن المواصفات والخصائص التي تتوفر بالسيارة، وكل ما يتعلق بالتجهيزات الداخلية للسيارة الرياضية الأفضل على مستوى العالم حيث تتمتع بالتجهيزات المثالية والتي تجعلها من السيارة من النوع المتعدد الاستخدام، وفيما يلي أهم ما يخص تكلفة الشراء للسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة تعتبر من أقوى السيارات التي تتوفر فيها مجموعة من التجهيزات التي تعد مميزة للسيارة بشكل كبير حيث تمتلك السيارة بعض المزايا ومنها ما نقوم بطرحه عبر الآتي:

السيارة مقصورتها الداخلية متسع ويمكن زيادة مسحتها بطي المقاعد كهربيا.

متوفر في السيارة مرايا تطوى كهربيا.

متواجد بها منفذ من النوع إي يو إكس.

الوسائد الهوائية التي تحول دون التعرض لأي اصطدام.

نظام المكابح من النوع المانع للانغلاق، وتعمل بالنظام إي بي دي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كيا سبورتاج تعبر من بين الشاحنات الأقوى والتي تتواجد فيها بعض المواصفات المتميزة والتي تجعلها سيارة ذات نمط فريد وأهم المواصفات نذكرها على هذا النحو الآتي:

استهلاك لكمية الوقود في المتوسط يصل لنحو ستة لترات.

السيارة يصل طولها للقيمة ثلاثة وثمانين ونصف بوصة.

الناقل للحركة من النوع الأوتوماتيك.

القوة المنتجة من موتور السيارة يصل لنحو مائة حصان.

المحرك بسعة ألف ونصف سي سي.

محرك السيارة من النوع رباعي الاسطوانة.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة كيا سبورتاج 2022 متوفرة بالأسواق العالمية وعلى مستوى السوق المحلية بأكثر من فئة، وبالنسبة لسعر السيرة لفئة 1 فالسعر استقر عند القيمة المالية ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي، بينما السعر للفئة 2 من سيارة كيا سبورتاج 2022 يصل لنحو مائة وخمسة ألف ريال سعودي بينما تجهيزات السيارة كيا سبورتاج 2022 من فئتها 3 جعل سعرها مستقر عند مستوى مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.