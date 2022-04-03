نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا تندرا 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا تندرا نتابعها من خلال تلك السطور الآتي ذكرها حيث تعد السيارة من نوع تويوتا تندرا من الشاحنات متعددة المزايا سواء على مستوى التجهيز من الداخل أو من حيث قوة وجمال تصميمها من الخارج فضلا عن المزيد من التقنيات اليابانية، والتي تعد من بين أهم ما تمتلك السيارة، وفيما يلي أهم مميزات السيارة، ومواصفاتها وتكلفة الشراء.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا

السيارة ممتلكة لأقوى المواصفات لقيادة أفضل وأكثر أمانا على كل الطرق بمختلف المواصفات، وتعتبر السيارة من النمط المتعدد الاستخدام مع البنية الهيكلية الأقوى للطراز الرفيع والشكل الأنيق مع القوة الميكانيكية لجميع الأجزاء الداخلية فيها، وأهم المواصفات في السيارة من نوع تويوتا تندرا ما يلي في تلك النقاط المقبلة:

مواصفات ومميزات السيارة تويوتا تندرا

السيارة تعبر من بين الشاحنات الأقوى والتي تتواجد فيها بعض المواصفات المتميزة والتي تجعلها سيارة ذات نمط فريد:

استهلاك الوقود بمتوسط ستة لتر.

الارتفاع السيارة تويوتا تندرا مائتين وعشرين بوصة.

الناقل المخصص للحركة من النوع الأوتوماتيك.

القوة الحصانية للسيارة يصل لنحو مائة وثلاثة حصان.

القوة الحصانية للسيارة يصل لنحو مائة وثلاثة حصان. المحرك بسعة ثلاثة آلاف سي سي.

محرك السيارة من النوع رباعي الاسطوانة.

أهم التجهيزات للأمان بالسيارة

من أهم التجهيزات التي تتواجد بالسيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك الوسائد الهوائية وبعدد ستة لمزيد من الأمان للحد من أي رضوض أو صدما لأمان الراكب أثناء التواجد بالسيارة.

نظام الكبح في السيارة من النوع المانع للانغلاق كما تخضع في نظام عملها لخاصية إي بي إس.

تمتلك السيارة من نوع تويوتا تندرا الطول المناسب للعجلات وهذا ما يجعلها متميزة من حيث مستويات الثبات العالي على الطرق مهما بلغت درجة وعورتها.

أسعار سيارة تويوتا تندرا بالمملكة السعودية

السيارة من نوع تويوتا تندرا تتوفر بمختلف الأسواق المحلية والعالمية بأكثر من فئة، وعلى حسب التجهيزات التي تتواجد في السيارة يكون التحديد لتكلفة الشراء، والتي تتحدد على أساس ما يتواجد بالسيارة من العديد من الملحقات المختلفة والتجهيزات المتنوعة والتي تتيح سهولة القيادة، والسعر لفئة تويوتا تندرا الأولى يصل لنحو مائة وستين ألف ريال سعودي.