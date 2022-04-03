اشتري .. أفضل سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل 2022 في المملكة العربية السعودية بطرازات متطورة ومختلفة

سيارات مستعملة للتنازل دون مقابل، وتشكيله جديدة للتقبيل دون مقدم، وذلك بأقل قسط شهري، وتوفرت سيارة مازدا 6 مستعمل موديل 2021 فئة اجنايت رياضية مميزة ماكينة تيربو اربع أسطوانات سعة 2.5 لتر والقوة 231 حصان ناقل الحركة أوتوماتيكي من 6 سرعات والممشي 70 ألف كيلو متر، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد عن عروض السيارات المستعملة تابع ذلك المقال.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل بدون عمولات وبدون شروط سيارة تويوتا هايلوكس فل كامل بدون دبل موديل 2021، ومحرك دفع خلفي رباعي الاسطوانات مع جير عادي من 5 ساعات والإعداد 16800 كيلو متر، وتتميز بصدامات استيل أمامية وخلفية، وجنود مقاس 16 إنش، والمقابض والشبك وإطارات المرايا من الكروم مع وجود كشافات ضباب فايبر على الحوض، وعداد رحلات مع وجود حساسات خلفية ومقاعد قماش، ومكيف يدوي، والكثير من المواصفات الأخرى، والسيارة للتنازل عبر بنك الراجحي بالتقسيط وقيمة القسط الشهري 1556 ريال سعودي، وعدد الأقساط المدفوعة 9 أقساط من أصل استحقاقات 5 سنوات للبنك وقيمة الدفعة الأخيرة 45 ألف ريال سعودي.

وتوفرت سيارة هيونداي كرينا موديل 2021 فئة ميد نايت بتجهيزات النص فل للتنازل بدون مقابل، وماكينة أربع أسطوانات سعة 1.5 لتر والقوة 115 حصان مع ناقل الحركة أوتوماتيكي وعداد ألف كيلو متر فقط، وتتميز فئة الميدنايت بوجود حساسات ركن وكاميرا خلفية، واضاءات ليد مع مكيف أوتوماتيك مع جنوط مقاس 17 إنش، ونظام من أجل تثبيت السرعة، ودخول بالريموت مع زر من أجل تشغيل المحرك، وستائر جانبية، وفتحة سقف بانورامية، وفرامل مانعة للإنغلاق للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري هو 1037 ريال عدد الأقساط المتبقية 56 قسط، وقيمة الدفعة الأخيرة هي 48 ألف ريال.

سيارات للتقبيل أقساط بدون عمولة

توفرت اليوم سيارة هيونداي ازيرا موديل 2020 للتنازل بالتقسيط محرك سداسي الاسطوانات سعة 3.5 لتر والقوة 290 حصان مع ناقل الحركة أتوماتيك وعداد 125 ألف كيلو متر، وتتميز بمقاعد جلدية جنوط مقاس 18 إنش، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات وكاميرا خلفية، وإضاءة ليد بالكامل، والكثير من المواصفات المميزة عن طريق البنك الاهلي وقيمة القسط الشهري 1866 ريال سعودي.