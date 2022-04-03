نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات الطرق الوعرة…سيارة تويوتا برادو 2022 بمواصفات جبارة في المقال التالي
تعتبر سيارة تويوتا برادو 2022 الرياضية متعددة الاستخدامات 2022 الجديدة كليًا هي المفضلة الجديدة للعملاء والسائقين، الشيء المهم الذي يجب معرفته عنها هو أن هذه السيارة تتمتع بأفضل المواصفات من بين السيارات التي تصنعها الشركات الأخرى، حيث أن تويوتا برادو 2022 هي سيارة مريحة وموثوقة ستوصلك إلى وجهتك دون أن تتعطل، بها ميزات قياسية مثل تكييف الهواء والتحكم الإلكتروني في المناخ والملاحة عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة مساعدة السائق ABS وتوجيه كهربائي، سافر بثقة واعلم أن سلامتك مضمونة، حيث تصل هذه السيارة أخيرًا إلى الدرجة العليا من سيارات الدفع الرباعي.
تويوتا برادو 2022 هي سيارة ذات دفع رباعي متطورة للغاية وهي حاليًا في مرحلة الاختبار والتطوير، تتميز السيارة بفتحات تهوية في جميع أنحاء المقصورة ونظام تكييف الهواء ونظام صوتي متعدد الوسائط، وقد تم تصميم السيارة لاستيعاب ما يصل إلى 7 ركاب في مقصورتها الداخلية الفسيحة، سيتم تجهيز برادو 2022 بكاميرات متطورة تسمح لنظام المعلومات والترفيه المتطور الخاص بها بتحديد وتجنب الاصطدام مع المركبات أو الأشياء الأخرى (في الليل). سيحتوي أيضًا على نظام وقوف السيارات التلقائي، والذي يمكن أن يساعد السائق عند التحرك عبر المناطق المزدحمة في المدينة أو أماكن وقوف السيارات الضيقة في مراكز التسوق أو مناطق التلال شديدة الانحدار. يمكن قيادة السيارة في وضع ناقل الحركة الأوتوماتيكي أو اليدوي ، مما يمنحك الراحة التي تحتاجها لقيادة أسرتك أو مجموعة من الركاب إلى حيث يحتاجون إلى الذهاب. ووضع 4WD يجعلها مثالية للقيادة على الطرق الوعرة.
مميزات سيارة تويوتا برادو 2022
عندما نستعرض مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022، نجد أن سلسلة Toyota Prado موجودة منذ 12 عامًا، والشركة اليابانية على وشك إصدار نسخة محدثة من SUV، فإن تويوتا برادو 2022 ستكون مختلفة تمامًا عن نسختها الحالية. ستوفر المزيد من الراحة والأمان ، بالإضافة إلى تصميم أفضل وتقنيات أكثر تقدمًا.
- يبلغ طول سيارة تويوتا برادو Toyota Prado الذي تم اعادة تصميمها 4.8 متر ونجد أن عرض السيارة هو 1.88 متر بينكا سوف يبلغ ارتفاع السيارة 1.830 متر ويبلغ قاعدة عجلات 2.7 متر.
- كما تم تجهيز الطراز الجديد بمحرك ديزل من الموديلات السابقة لكنه سيخضع لبعض التعديلات ليصبح إزاحته 2.8 لتر ليطور قوة 201 حصان لعزم أقصى 500 نيوتن متر
- بالإضافة إلى ذلك سيكون الطراز الجديد مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر ، يولد 161 حصانًا و 246 نيوتن متر من عزم الدوران مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات ونظام دفع رباعي.
- التعديل الآخر الذي تمت إضافته هو ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات والذي سيتم إضافته مع نظام توليد القوة الهجين لجعل هذه السيارة أكثر قوة ومتعة في القيادة.
مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022
تعتبر سيارة تويوتا برادو 2022 أخف بكثير من سابقتها ، مما يسمح لها بالتسارع إلى سرعات عالية. نظرًا لخفة وزن السيارة وتصميمها الديناميكي الهوائي
- وتميزت سيارة تويوتا برادو بخط السقف الصحيح كما يتواجد بها مقاعد من ألياف الكربون التي تقلل من وزن السيارة وبالتالي تزيد من أدائها من حيث استهلاك الوقود.
- تم تحديث المقصورة الداخلية لسيارة برادو بالكامل وأصبح لها الآن مظهر أكثر حداثة ووظيفية، تتضمن تويوتا برادو 2022 العديد من الميزات المتقدمة ، مثل زر التشغيل ، والذي يعمل من خلال قارئ بصمات أصابع السائق. بالإضافة إلى عدد من الأزرار لتغيير وضع القيادة ووحدة التحكم المركزية. يمكن تدريب شاشة نظام المعلومات والترفيه باستخدام هاتفك الذكي لاسلكيًا. محول iPod ووصلة بلوتوث.
- تدعم سيارة تويوتا برادو 2020 التي تعمل بالغاز فقط التطبيقات الذكية مثل Android Auto و Apple CarPlay، وتتميز بأحدث نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية ومصابيح أمامية LED،السيارة لديها مقاييس تناظرية مفصولة بشاشة رقمية كبيرة.
- المقعد متوفر بالألوان التالية: أسود. يمكن تعديل ارتفاع عجلة القيادة. سيارات الدفع الرباعي بها 3 صفوف من المقاعد. لديها فرامل ABS 4 عجلات. توجد وسائد هوائية في جميع الأوضاع بما في ذلك السائق. المركبة مزودة بأجهزة استشعار خلفية لركن السيارة.
- تعتبر تويوتا برادو 2032 السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المثالية لجميع المناسبات ، سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة ، حيث تتمتع بأحدث أنظمة السلامة والأمن المتطورة، وإليك بعضًا منها: التحكم التكيفي في ثبات السرعة، والتحذير من مغادرة المسار، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وتوزيع قوة الفرامل الإلكترونية (EBD)، ومنحدرات التحكم في الصعود والنزول، ونظام التعليق المتغير المتكيف (AVS) ونظام MTS متعدد التضاريس في حال أردت للذهاب إلى الطرق الوعرة.
- تم تجهيز تويوتا برادو الجديدة بأداء رائع ، لذا يمكنك استخدامها على الطرق الوعرة، يحتوي على أحدث أنظمة القيادة ، مثل مثبت السرعة التكيفي، والتحذير من مغادرة المسار، ونظام التعليق الديناميكي الحركي KDSS ، والذي يساعد السائق على توجيه السيارة بأمان وراحة.
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