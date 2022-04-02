نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ25.500 ألف ريال أمتلك سيارة رينو فلوينس في السعودية أو تقسيطها بدون دفعة أولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة رينو فلوينس في السعودية ،Renault Fluence هي سيارة سيدان مدمجة صغيرة الحجم تنتجها شركة رينو الفرنسية وكان أول خط أنتاج لها عام 2016، وتعد رينو فلوينس من أشهر السيارات الموجودة على الساحة العالمية وتنافس الكثير من السيارات الرائدة كـ هيونداي و تويوتا و كيا، نقدم عرض بيع سيارة رينو فلوينس في السعودية بسعر مغري، ولكل مواطن سعودي يريد شراء سيارة كاش بسعر مخفض وتمتلك مواصفات قياسية واعتمادية فـ سيكون الاختيار على فلوينس بالتأكيد، أو سيكون هناك اختيار آخر وهو تملُك رينو فلوينس بالتقسيط بسعر شهري لمدة 48 شهر بدون دفعة أولية وبدفعة أخيرة، وسنوضح تفاصيل العرض من خلال السطور التالية.

مواصفات Renault Fluence 2015

محرك سيارة فلورينس

تأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي، و 4 أسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيك وقوة حصانية 115 حصان مع قوة عزم دوران 3500 نيوتن/ متر بالإضافة إلى سرعة السيارة القصوى تصل إلى 100 كيلو متر في الساعة.

تجهيزات الأمان والحماية

تحتوي السيارة على عدة وسائل تجهيزية ضد الأخطار أثناء القيادة لحماية الراكب منها نظام ABS المساعد على منع انزلاق الفرامل، ونظام BA مساعد الفرامل، ونظام الـ ESP المساعد على التوزيع الإلكتروني للفرامل، مع نظام خاص للتحكم بالانزلاقات، مع حزام أمان للسائق والراكب الأمامي، وقفل مركزي بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

التجهيزات الترفيهية داخل مقصورة Fluence 2015

تحتوي مقصورة السيارة على عدة وسائل ترفيهية ليستمتع الراكب أثناء القيادة ومنها المكيف اليدوي، ونظام تشغيل المفتاح مع 5 مقاعد مصنوعة من القماش المتين يمكن التحكم بهم يدويًا، إمكانية طي المقاعد الخلفية لتوسيع السعة التخزينية من الخلف، مع ميزة فتح الأبواب بالريموت كونترول والنوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء.

سيارة رينو فلوينس في السعودية

سيارة رينو فلوينس موديل بي إي 2015 ستاندر مستعملة.

موديل بي إي 2015 ستاندر مستعملة. عدد الممشى لا يتجاوز الـ 60 ألف كيلو متر(قليل).

الجير أوتوماتيك دفع أمامي.

السيارة بحالة ممتازة وتم تأكيد فحصها.

سعر رينو فلوينس مستعملة في السعودية بـ 25.500 ريال سعودي.

لخيارات تقسيط رينو فلوينس في السعودية بـ 782 ريال شهريا لمدة 48 شهر بدون دفعة أولى والدفعة الأخيرة فقط 5.956 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بمُلاك السيارة من خلال الرقم الموضح أدناه ومعرفة باقي التفاصيل.

صور سيارة رينو فلوينس على الطبيعة