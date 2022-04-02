وحش السيارات الروسي وصل السعودية.. سيارة لادا نيفا الروسية 2022 مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

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سيارة لادا نيفا الروسية 2022 ،سيارة لادا نيفا 2022 من السيارات التي لاقت شهرة عالمية في العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وروسيا وهي إنتاج روسي من شركة أفتوفاز وتلقب سيارة لادا برونتو تم تصميم السيارة على أحدث المواصفات والإمكانات المطلوبة في الأسواق لذلك فور طرحها في الأسواق وحازت على أعجاب الكثير من المستخدمين لمواصفاتها ومميزاتها عالية الجودة ولمعرفة أهم التجهيزات والتقنيات التي تزود بها السيارة يرجى متابعة القراءة سيارة لادا نيفا الروسية 2022 مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 يوجد خيارين للمحرك يمكن للعميل الاختيار بينها حيث إن المحرك الأول تبلغ سعته 1600 سي سي.

ويعمل بقوة 114 حصان بينما المحرك الثاني تبلغ سعته 2000 سي سي كما تقدر قوته بنحو 168 حصان.

تبلغ أقصى سرعة لسيارة لادا نيفا موديل 2022 حوالي 145 كيلو متر/ الساعة الواحدة.

عزم دوران محرك لادا نيفا 128 نيوتن/متر.

عجلات السيارة تم صنعها من البلاستيك المقاوم للكسر.

يوجد ناقل الحركة يدوي في السيارة كما أن النسخة الأخرى من السيارة يتوفر بها ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بست سرعات متنوعة.

يأتي جنوط عجلات السيارة بمقاس 15 بوصة كما أنها تدعم نظام الفرامل المانع للانغلاق بالإضافة لنظام الحقن الإلكتروني.

يوجد بها العديد من وسائل الترفيه الداخلية مثل نقطة شحن الهواتف الذكية والواي فاي والبلوتوث. مميزات سيارة لادا نيفا 2022 مقاعد سيارة لادا نفيا 2022 مريحة و تمنح الدفء للركاب.

مريحة و تمنح الدفء للركاب. يوجد بالسيارة مكيف للهواء يوزع الهواء بشكل رائع في أنحاء السيارة.

تتميز بإضاءة عن طريق تقنيات الليد العصرية.

ويوجد بالسيارة شاشة لمس لعرض المعلومات ويمكن الاتصال بالبلوتوث.

تم تزويد السيارة بنظام العزل الذي يمنع وصول الأصوات الخارجية إلى داخل السيارة أثناء القيادة.

تتميز السيارة بثبات عالي علي الطرق والمنحنيات يوجد بها وسائد هوائية لحماية الركاب. أسعار سيارة لادا نيفا 2022 يبدأ سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السوق السعودي من 34000 ريال سعودي وهذا السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

من 34000 ريال سعودي وهذا السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة. ويصل سعرها إلى 36 ألف ريال سعودي يعد إضافة الضريبة.

أما في الأسواق العالمية الأخرى يصل سعرها في روسيا إلى 717 روبل روسي.

ويبلغ سعر السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 9735 دولار أمريكي. عمر شويل - جدة وحش السيارات الروسي وصل السعودية.. سيارة لادا نيفا الروسية 2022 مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات الروسي وصل السعودية.. سيارة لادا نيفا الروسية 2022 مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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