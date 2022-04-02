تعرف على اكثر السيارات الحديثة مبيعا في السعودية

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اكثر السيارات الحديثة مبيعا ، أصدر المركز الوطني للتنمية الصناعية تقريره النصف السنوي لعام 2021 والذي توقع فيه أن تزداد مبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية بنحو 24% خلال الخمس سنوات القادمة، أما على مستوى دول مجلس التعاون سوف ترتفع المبيعات بنسبة 36% وتتصدر شركة تويوتا مبيعات المملكة العربية السعودية ويليها شركة هيونداي وكيا بنسبة 25% لعام 2020 كما توقع المركز الوطني أن ترتفع المبيعات بقدوم عام 2025 بنسبة 14% كما كانت في السابق مثل عام .2019 اكثر السيارات الحديثة مبيعا يوجد 12 مركبة قد حازت على 40% من مبيعات السيارات في السوق السعودي لعام 2021

في السوق السعودي لعام 2021 حيث بلغت مبيعات هيونداي اكسنت 34.99 ألف سيارة ويليها في المرتبة الثانية سيارة تويوتا كأمري بنحو 28.9 ألف

وسيارة وفي المرتبة الثالثة للمبيعات تقع سيارة هيونداي النترا بنحو 27.19 ألف سيارة للعام 2021

وجاءت مبيعات سيارات سيدان بنسبة % 31 في السوق السعودي الذي تتصدر مبيعات سيارات هيونداي اكسنت.

وتأتي خمس سيارات تعمل عن طريق الدفع الرباعي تمثل 10 سيارات بنسبة تقدر بنحو 11% من إجمالي مبيعات السوق السعودي

وتتصدر هم سيارته هيونداي توسان و تويوتا راش

وتأتي خمس سيارات يبك أب في مبيعات السوق السعودي بنسبة تقدر بنحو 14% من إجمالي مبيعات سوق السيارات

أما السيارات الصينية فقد ارتفعت نسبة مبيعاتها بنحو 34% في عام 2020

وتمثل السيارات الصينية حوالي 9% من إجمالي مبيعات سوق السيارات السعودي في عام 2020 .

بينما انخفضت مبيعات العديد من الشركات الأخرى بسبب فيروس كورونا

وما زالت شركات السيارات تتنافس فيما بينها على إصدار أحدث السيارات التي

وتتمتع بتقنيات مواصفات قياسية للمنافسة على الاستحواذ على أكبر نسبة مبيعات في السوق السعودي.

الذي من المتوقع أن تزداد فيه نسبة مبيعات السيارات في الأعوام القادمة بعد تخطي جائحة قرون

التي أثرت على مبيعات السيارات في العالم كله وليست المملكة السعودية فقط.

جاءت سيارات تويوتا في المركز الأول للمبيعات ويليها سيارات هيونداي وكيا ثم سيارات السيدان ويليها

سيارات الدفع الرباعي التي تتمثل في 10 سيارات فقط ويليها السيارات الصينية التي ما زالت شهرتها تزداد في السوق السعودي لرخص سعرها مواصفاتها الجيدة ومنافستها بقوة خلال الأعوام السابقة. عمر شويل - جدة تعرف على اكثر السيارات الحديثة مبيعا في السعودية - ثقفني

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