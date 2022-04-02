نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا سيدان 2022 تحصل على جائزة من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سيارة تويوتا كورولا سيدان 2022 Toyota Corolla Sedan واحدة أفضل السيارات ثقيلة الوزن ولذلك حققت مبيعات هائلة حول العالم، ومازلت شركة صناعة السيارات اليابانية تعمل على الاستفادة من سمعة هذه السيارة لما تتمتع به من موثوقية عالمية المستوى، ولذلك معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة منح كورولا سيدان أقصى عدد من النقاط للسلامة، ولأنها تتمتع بمعايير سلامة وأمان عالية جداً، ولذلك سوف نعرض هذه المعايير للتعرف على الأسباب التي جعلتها الأفضل إذا كنت تود شراء تويوتا كورولا سيدان 2022 وسوف نقدم ايضًا بعض المعلومات الهامة الأخرى عنها مثل سعرها في الوطن وبعض المميزات الأخرى.

معايير السلامة الأمان في سيارة تويوتا كورولا سيدان 2022

خضت سيارة تويوتا كورولا إلى اختبارات القدرة على الاصطدام وحصلت أعلى وسام للوقاية من الاصطدام الأمامي من سيارة إلى أخرى ومن سيارة إلى مشاة، وأيضًا مثبتات مقاعد الأطفال تعد جيدة جداً. اجرت تويوتا تحسينات على المصابيح الأمامية الغير ملائمة مع المنحنيات في شهر نوفمبر الماضي ، وهذه التحسينات عملت على رفع المصابيح الأمامية القياسية إلى مستوى أعلى.

قوة محرك تويوتا كورولا سيدان 2022

تأتي سيارة تويوتا كورولا بمحرك بسعة 1.8 لتر متصل بناقل حركة متغير باستمرار بقوة 139 حصانًا و 126 رطلاً (171 نيوتن متر).، بالإضافة إلى 169 حصانًا و 151 رطلاً (205 نيوتن متر) من عزم الدوران عند 4800 دورة في الدقيقة، يتميز هذا المحرك بكفاءة حرارية تبلغ 40 بالمائة. تضم السيارة مكابح مانعة للانغلاق للعجلات الأربع ووسائد هوائية مثبتة على المقعد الجانبي ، ووسائد اهوائية علوية للصف الثاني ، وسادة هوائية للاصطدام الجانبي الخلفي ، ووسادة هوائية لمقعد السائق ، وعجلات السيارة مقاس 15 بوصة ، مصنوعة من الالمنيوم ، وتضم نظام تثبيت السرعة الديناميكي وونظام التحكم في الجر ، الاستقرار الإلكتروني.

سعر تويوتا كورولا سيدان 2022 Toyota Corolla Sedan

يتساءل الكثير من الأشخاص في الوطن العربي سعر تويوتا كورولا سيدان 2022 Toyota Corolla Sedan وتأتي السيارة بعدة إصدارات مختلفة ولكل إصدار سعر مختلف حسب الإمكانيات، ولذلك سوف نقدم أقل سعر وأعلى سعر للسيارة في أهم الدول العربية السعودية ومصر والكويت والإمارات.