نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات رمضان 2022 بأسعار قسط شهري تبدأ من 799 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات رمضان 2022 وتزايد المنافسة بين الشركات خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل وطرحها العديد من العروض الترويجية والتخفيضات على مختلف ماركات السيارات، إلى جانب التقسيط والخصومات التي سوف تُعرَض في أيام شهر رمضان المبارك لكافةً الفئات من المواطنين السعوديين والمقيمين حسب مستوياتهم، وتشمل العروض جميع السيارات الحديثة مثل ميتسوبيشي إكسباندر، هيونداي النترا، تويوتا هايلكس وغيرها.

عروض سيارات رمضان 2022

تبدأ شركات السيارات بالمملكة العربية السعودية في طرح عروض ترويجية وخصومات وأسعار مُخففة على جميع المواطنين في الدولة بحلول شهر رمضان المبارك 1443 هجريًا، وذلك لزيادة معدلات الشراء والإقبال على الشركات الخاصة بالسيارات.

وتعتبر هذه فرصة جيدة للتنافس بين أكبر الشركات والمؤسسات الرائدة في صناعة الماركات المختلفة للسيارات، كل ما عليك فعله هو زيارة أقرب فرع إليك، فمن أبرز العروض التنافسية على سيارات رمضان نذكر ما يلي:

مجموعة محمد يوسف ناغي

تعد مجموعة محمد يوسف ناغي واحدة من أكبر الشركات البارزة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم عروض وتخفيضات على للعديد من الموديلات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم بأسعار مُخفضة تناسب جميع الفئات من بينها:

عروض سيارات هيونداي كونا 2022: أسعار تبدأ من 1099 ريال سعودي شهريًا.

عروض سيارات هيونداي سوناتا 2022: تخفيضات تبدأ من 1299 ريال سعودي شهريًا.

عروض سيارات هيونداي النترا 2022: خصومات تبدأ من 989 ريال سعودي في كل شهر.

سيارات هيونداي اكسنت 2022: عروض تبدأ من 799 ريال سعودي شهريًا.

شركة الأولى المتقدمة للسيارات

تُمثل شركة الأولى المتقدمة للسيارات في السعودية أهم وأكبر الشركات العالمية، حيث قدمت عروض مختلفة وخصومات وتخفيضات حقيقية مميزة كما ستقدم عروض سيارات رمضان 2022 على سيارات بي واي دي الصينية.

يمكن أن يحصل العميل على أي موديل من الشركة دون دفعات أولية، كما يتوفر بالشركة أيضًا عدد 6 أقساط لتسهيل عملية الدفع.

شركة العيسائي للسيارات

تقدم شركة العيسائي للسيارات أكثر من عرض مميز خلال شهر رمضان المبارك 1443 هـ، وليس هذا بجديد على الشركة فهي تقوم بتقديم التخفيضات والعروض على جميع أنواع الماركات في كافة الفروع المتوفرة في أنحاء المملكة العربية السعودية والتي منها ما يلي:

عروض سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022: مقابل سعر 69.999 ريال سعودي.

كما تقدم خصومات على كافةً الصيانات وبشكل كامل بنسبة تصل إلى 30%.

شركة تويوتا

تعلن شركة تويوتا للسيارات عن توفير عروض سيارات رمضان 2022 تتناسب مع جميع الفئات بالسعودية منها: