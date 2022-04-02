نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة الاحلام.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 toyota fj cruiser في السعودية بأسعار ومواصفات تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 ماركة ممتازة وموديل أكثر شهرة بسبب حجم ما يتوفر به من المواصفات الأساسية والكمالية لأمان القيادة والراحة أثناء العبور بمختلف الطرق، وفيما يلي نتحدث بالتفصيل عن مختلف المواصفات التي تخص السيارة، والتي قد تم تزويدها بالعديد من التقنيات اليابانية، وفيما يلي من الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم التجهيزات التي تتوفر بالمقصورة الداخلية لقيادة أفضل للسيارة مع معرفة تكلفة الشراء للسيارة بالمملكة العربية السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

المواصفات والأسعار لسيارة تويوتا اف جي كروزر نتحدث عنها بالتفصيل حيث أن السيارة ممتلكة للكثير من المميزات التي تخص تجهيزها وسماتها سواء من الخارج أو ما يتواجد بالمقصورة الداخلية، وفيما يلي توضيح لوصف السيارة بالنقاط القادمة:

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

مواصفات السيارة تويوتا اف جي كروزر منها ما يلي في النقاط القادمة:

عزم الدوران للسيارة تويوتا اف جي كروزر مائة وخمسين نيوتن لكل متر.

قوة المحرك تصل لنحو ستة وسبعين حصان.

تمتلك السيارة سعة محرك تقدر بنحو ألفين وخمسمائة سي سي.

المقاعد للسيارة يمكن طيها بالكهرباء.

المرايا من الجوانب أيضا تطوى بالكهرباء.

الناقل من النوع الأوتوماتيك ومقسم لعدد خمس سرعات.

أهم التجهيزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة تتوفر بها العديد من التجهيزات لأمان القيادة والراحة أثناء العبور لمختلف الطرق وتلك التجهيزات ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة متوفر بها الوسائد الهوائية أو الإير باج بعدد أربعة.

متوفر بالسيارة المكابح التي تمنع الانغلاق.

متواجد أيضا في تلك الشاحنة نظام الكبح المعتمد على الخاصية الموزعة إلكترونيا للفرامل.

متواجد بالسيارة القفل المركزي.

الكاميرا الخلفية تتوفر بالسيارة.

المقصورة من الداخل مغطاة بالكامل بالمطاط لسلامة مقاعدها والحفاظ عليها.

المكيف متواجد في السيارة.

يتوفر بالسيارة منفذ يو إس بي وشاشة تاتش وراديو مدمج.

سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة من نوع تويوتا إف جي كروزر تعتبر من بين السيارة المتواجدة بعدد من الملحقات والأساسيات وعلى حسب ما يتوفر بالسيارة يكون السعر الخاص بها، حيث يتواجد منها عدد أربع فئات والسعر للفئة الأولى يصل لنحو مائة ستة وأربعين ألف ريال.