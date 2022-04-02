نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحق الفرصة .. سيارات نيسان وتويوتا مستعملة بدايةً من 6000 ريال فقط في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
قد يبدو لكم في بداية الموضوع أن السيارات المستعملة هي السيارات ذات الإمكانيات البسيطة والضعيفة جدا ولكن هذا غير صحيح، فهناك بعض الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف سيارتهم أو يتعثرون بحالات مادية سيئة في بعض الأوقات، مما يؤدي إلى اضطرارهم لبيع سيارتهم حتى وان كانت ما زالت جديدة، وذلك لسداد المبالغ التي يحتاجون إليها من وقت لآخر أو لسداد ديون عليهم، وفي المقابل يتيح ذلك فرصة ذهبية لمن يريدون شراء سيارة مستعملة حديثا وبكامل امكانياتها وجودتها العالية، وذلك بأسعار معقولة وأيضا بتكنولوجيا حديثة، لذلك سنقدم لكم اليوم أفضل السيارات المستعملة المعروضة للبيع في أسواق المملكة العربية السعودية للسيارات.
سيارات نيسان وتويوتا مستعملة بدايةً من 6000 ريال فقط
نقدم لكم السيارات المستعملة بسعر جيد:-
سيارة نيسان أرمادا موديل 2006
تمتلك هذه السيارة الكثير من المواصفات التي تجعل منها الأفضل في عام 2006 ومنها:
- تقوم السيارة بمسافة 381545 كيلو متر.
- تتوفر السيارة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
- لونها الخارجي ذهبي.
- لها خمسة أبواب.
- تحمل البنزين كوقود لها.
- وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيكي.
- متوفرة في السعودية بسعر 10 آلاف ريال سعودي فقط.
سيارة سوزوكي ألتو المستعملة موديل 2007
رغم ان هذه السيارة اليابانية تم تقديمها منذ عام 2007 إلا أنها كانت من أفضل السيارات اليابانية في هذا العام ومن مزاياها الآتي:
- تقوم بقطع 200 ألف كيلو متر.
- نوع الوقود المستعمل لتدويرها هو البنزين.
- تتوفر في منطقة بريدة بالسعودية.
- ذات لون أبيض وتمتلك ناقل حركة عادي.
- عدد أبوابها 4.
- متوفرة بسعر 5 آلاف ريال سعودي لا غير.
سيارة تويوتا كرولا موديل 2017
أصبحت سيارات تويوتا من أشهر وأفضل السيارات على مستوى العالم حيث يبحث عنها الكثيرون من الراغبين بشراء هذا النوع من السيارات فهي تمتلك هذه المواصفات كما سنوضحها لكم:
- تقوم بقطع 137 ألف كيلو متر.
- تمتلك خزان وقود بالبنزين لتدويرها.
- تمتلك ناقل حركة أوتوماتيكي.
- ويبلغ عدد أبوابها 4 أبواب.
- ولونها الخارجي أبيض.
- متوفرة بمنطقة جيزان بالمملكة العربية السعودية فقط بسعر يصل إلى 25 ألف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحق الفرصة .. سيارات نيسان وتويوتا مستعملة بدايةً من 6000 ريال فقط في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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