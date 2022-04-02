الحق الفرصة .. سيارات نيسان وتويوتا مستعملة بدايةً من 6000 ريال فقط في المملكة العربية السعودية

قد يبدو لكم في بداية الموضوع أن السيارات المستعملة هي السيارات ذات الإمكانيات البسيطة والضعيفة جدا ولكن هذا غير صحيح، فهناك بعض الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف سيارتهم أو يتعثرون بحالات مادية سيئة في بعض الأوقات، مما يؤدي إلى اضطرارهم لبيع سيارتهم حتى وان كانت ما زالت جديدة، وذلك لسداد المبالغ التي يحتاجون إليها من وقت لآخر أو لسداد ديون عليهم، وفي المقابل يتيح ذلك فرصة ذهبية لمن يريدون شراء سيارة مستعملة حديثا وبكامل امكانياتها وجودتها العالية، وذلك بأسعار معقولة وأيضا بتكنولوجيا حديثة، لذلك سنقدم لكم اليوم أفضل السيارات المستعملة المعروضة للبيع في أسواق المملكة العربية السعودية للسيارات.

سيارات نيسان وتويوتا مستعملة بدايةً من 6000 ريال فقط

نقدم لكم السيارات المستعملة بسعر جيد:-

سيارة نيسان أرمادا موديل 2006

تمتلك هذه السيارة الكثير من المواصفات التي تجعل منها الأفضل في عام 2006 ومنها:

تقوم السيارة بمسافة 381545 كيلو متر.

تتوفر السيارة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

لونها الخارجي ذهبي.

لها خمسة أبواب.

تحمل البنزين كوقود لها.

وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيكي.

متوفرة في السعودية بسعر 10 آلاف ريال سعودي فقط.

سيارة سوزوكي ألتو المستعملة موديل 2007

رغم ان هذه السيارة اليابانية تم تقديمها منذ عام 2007 إلا أنها كانت من أفضل السيارات اليابانية في هذا العام ومن مزاياها الآتي:

تقوم بقطع 200 ألف كيلو متر.

نوع الوقود المستعمل لتدويرها هو البنزين.

تتوفر في منطقة بريدة بالسعودية.

ذات لون أبيض وتمتلك ناقل حركة عادي.

عدد أبوابها 4.

متوفرة بسعر 5 آلاف ريال سعودي لا غير.

سيارة تويوتا كرولا موديل 2017

أصبحت سيارات تويوتا من أشهر وأفضل السيارات على مستوى العالم حيث يبحث عنها الكثيرون من الراغبين بشراء هذا النوع من السيارات فهي تمتلك هذه المواصفات كما سنوضحها لكم: