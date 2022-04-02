احدث المواصفات والمميزات الخاصة بسيارة جيب جراند شيروكي 2022 وأهم أسعارها

أصدرت مؤخرًا أحدث موديل لسيارة جيب جراند شيروكي 2022، وهي تعتبر من أحد الشركات الرائدة في تصنيع السيارات ذات الدفع الرباعي، ويأتي الموديل الحديث بالعديد من التحديثات والتطورات والمواصفات الجديدة، والتي يجعلها تتميز وتتنافس مع الفئات السعرية الأخرى، وقد تم إصدار هذه السيارة بستة فئات، تختلف كل فئة عن الأخرى في المحرك وفي السرعة، إلا أن سعر كل فئة يختلف اختلاف بسيط، كما أنها السيارة تأتي لتناسب جميع الأذواق وتناسب جميع الفئات العمرية، وسنقدم مواصفات السيارة وأسعارها ومميزاتها.

ما هي مواصفات جيب جراند شيروكي 2022

ذكرنا أن جيب جراند شيروكي 2022 تأتي بستة فئات لكل فئة اسم كالآتي: –

الفئة الأولى تعرف باسم Laredo.

أما الفئة الثانية تعرف باسم Altitude.

والفئة الثالثة تعرف باسم Limited.

والرابعة تعرف باسم Traihawk.

بينما الفئة الخامسة تعرف باسم Overland.

بينما الفئة السادسة تعرف باسم Summit وهي أكثر الفئات تميزًا وسعرًا.

ومن أهم مواصفات جيب جراند شيروكي من الداخل ومن الخارج ما يلي: –

قوة المحرك يصل إلى 290 حصان مع سعة 3.6 لتر وعزم الدوران يصل ل 348 نيوتن/ متر.

تأتي قوة المحرك الآخر 357 حصان، وسعة 5.7 لتر، وعز الدوران 528 نيوتن/ متر.

مدعمة بفرامل APS المانعة للانزلاق.

متوفر مصابيح إضاءة أمامية عالية الجودة.

العجلات تبدأ من 18 إلى 21.

تأتي المصابيح الأمامية والخلفية نحيفة مما يعطيها لمسة مميزة.

السيارة تأتي بطول 19.5 ويأتي العرض 89,6 بوصة.

السيارة تأتي ب 5 إلى 7 مقاعد حسب الفئة، والمقاعد مصنوعة من أفضل أنواع الجلد.

إمكانية التحكم الآلي في المقاعد.

تأتي بشاشة ترفيهية بمساحة 10 بوصة.

مدعمة بإمكانية جديدة غير متوفرة في باقي الفئات الأخرى وهي وضعية مساج في المقاعد.

يتواجد إنذار للتنبيه قبل خروج السائق عن المسار أو التنبيه قبل حدوث تصادم.

السيارة مدعمة ب 9 إلى 19 مكبر صوت على حسب الفئات الستة.

مدعمة بأنظمة الأندرويد والآبل.

تأتي المقصورة بمقاعد مريحة وواسعة.

سعر سيارة جيب جراند شيروكي 2022

يختلف سعر كل فئة عن الفئة الأخرى ولكن اختلاف بسيط ليكون كالآتي: