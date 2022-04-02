مواصفات جيلي توجيلا لاكجري 2021 الجديدة متاحة الآن بالتقسيط المريح .. امتلك السيار الآن

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مواصفات سيارة جيلي توجيلا لاكجري 2021 الجديدة حيث أن هذه السيارة تمتلك الكثير من المواصفات والمميزات التي جعلتها من أوائل السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من أفضل السيارات الجديدة المتاحة للتقسيط، كما أنها من أهم السيارات التي يتم البحث وعنها باستمرار في الأسواق المحلية والعالمية، كما أن سعرها غير مرتفع ويناسب جميع الفئات الاجتماعية، وتمتلك الكثير من الخصائص العالية التي تجعلها من أفضل فئات السيارات التي تساعد المواطنين بالمملكة.
مواصفات سيارة جيلي توجيلا لا كجري 2021 الجديدة
يوجد الكثير من المواصفات التي تمتلكها هذه السيارة، ومن أهم مواصفاتها ما يلي:
- هذه السيارة تسير حتى 14.2 كيلو متر / لتر، بقوة 238 حصان، وبها عدد 4 أسطوانات.
- تعمل هذه السيارة أتوماتيكي، ويجد بها حساسات أمامية وخلفية، وبها عدد 6 وسائد هوائية.
- كما أن سيارة جيلي توجيلا لاكجري تمتلك تلك السيارة كافة وسائل الاستمتاع والترفيه أثناء القيادة والسفر.
- حيث يوجد بها اتصال من خلال يو إس بي، كما يوجد بها مشغل السي دي، وبها أيضا مدخل أوكس، وبلوتوث.
- كما نوع إضاءة سيارة جيلي توجيلا لاكجري 2021 الجديدة هي ليد.
- ومقاس العجلات فيها هو 20 بوصة، وفيها كاميرا مدمجة مقاس 360 درجة.
- كما أن التحكم بالمقاعد فيها يعمل بالكهرباء، حيث أن المقاعد مصنوعة من الجلد الطبيعي.
مميزات جيلي توجيلا
تمتلك سيارة جيلي توجيلا لا كجري 2021 الجديدة الكثير من المميزات، ومنها ما يلي:
- هذه السيارة عائلية، وبها دفع رباعي، وهي سيارة تعمل بالبنزين، وسعة 2 لتر.
- تعد من السيارات العائلية الممتازة والتي تتميز بالاتساع والراحة والسعر المناسب.
- سيارة جيلي توجيلا لاكجري 2021 الجديدة نوافذها كهربائية، وبها رفاهية من خلال تبريد المقاعد.
- كما أن الصندوق الخلفي في السيارة يعمل بالكهرباء.
- يوجد بها إطارات من نوع فخم، وبها مساحات لمسح وتنظيف مياه المطر بشكل أتوماتيكي.
- كما أن الفرامل المصممة للسيارة هي فرامل مانع للانغلاق ويمكن التحكم في الوقوف والثبات، ويمكن تدفئة المقاعد أتوماتيكي.
- كما أن هذه السيارة مزودة بنظام أمان كامل وفيها عدد 8 مكبرات صوت.
- سعر سيارة جيلي توجيلا لاكجري 2021 يبدأ من 121830 ريال سعودي.
- مواصفات جيلي توجيلا لاكجري بالنسبة لأسعارها مناسبة جدًا وممتازة.
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