نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والمتانة اليابانية.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 في السعودية بمواصفات عالمية واسعار خياليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو نتابعها من خلال الاستعانة بالفقرات القادمة، حيث تعتبر تلك السيارة من الشاحنات التي تمتاز فضلا عن جمال تصميمها إلى قوته، وصلابته حيث تم صنعه لكي يتحمل القيادة تحت ضغط التواجد بأصعب الطرق، ومن خلال الآتي في السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة ومعرفة كل مواصفاتها الأساسية، والتي تعد من أهم عوامل الجذب لشراء تلك الشاحنة الأكثر تميز، ومن خلال ما يلي في السطور المقبل نعرض كل ما يخص تجهز السيارة وكل الكماليات التي تتيح لك الراحة طوال مدة قيادة السيارة، مع العرض السعري المتوفر بالسوق المصري والسعودي.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

المواصفات والأسعار لسيارة ميتسوبيشي باجيرو نتحدث عنها بالتفصيل حيث أن السيارة ممتلكة للكثير من المميزات التي تخص تجهيزها وسماتها سواء من الخارج أو ما يتواجد بالمقصورة الداخلية، وفيما يلي توضيح لوصف السيارة بالنقاط القادمة:

مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو منها ما يلي في النقاط القادمة:

عزم الدوران للسيارة ميتسوبيشي باجيرو ثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

قوة المحرك تصل لنحو مائتين وخمسين حصان.

تمتلك السيارة سعة محرك تقدر بنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

تمتلك السيارة سعة محرك تقدر بنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي. المقاعد للسيارة يمكن طيها بالكهرباء.

المرايا من الجوانب أيضا تطوى بالكهرباء.

المرايا من الجوانب أيضا تطوى بالكهرباء. الناقل من النوع الأوتوماتيك ومقسم لعدد خمس سرعات.

أهم التجهيزات في السيارة.

السيارة تتوفر فيها بعض التجهيزات والتي من أهمها ما يلي:

الوسائد الهوائية والتي لها دور في الحد من التلقي لأي صدمات قد يتلقاها الركاب.

الفرامل نوعها مانعة للانغلاق.

النظام الخاص بالكبح معتمد على الخاصيتين إي بي إس وإي بي دي.

متوفر بالسيارة أحزمة الأمان لمزيد من أمان التواجد بالسيارة.

سعر السيارة بالأسواق المحلية

السيارة تتوفر بالسواق المحلية بجمهورية مصر العربية، وكذلك تتواجد بأسواق المملكة السعودية، وسعرها بالمعارض المصرية بالسعر مليون ومائة ألف جنيه مصري بينما قد استقر سعرها بالسوق السعودي على حوالي ثلاثمئة ألف ريال سعودي وفق ما تمتلكه السيارة من أهم المواصفات والتجهيزات التي تتواجد بالسيارة.