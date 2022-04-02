نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة والتكنولوجيا ….سيارة تويوتا هايلوكس 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعار فئاتها في السعودية في المقال التالي

سيارة تويوتا هايلوكس 2022 مواصفاتها، تم طرح الشكل الجديد لسيارة تويوتا هايلوكس 2022 التي تتميز بالقوة والراحة والعديد من التقنيات الحديثة، وقد زودت بمحرك ديزل قوي لتتناسب تلك السيارة مع القيادة على الطرق الوعرة وتتميز بمظهر فخم وإمكانيات حدية ويأتي هذا التحديث تزامنا مع تحديث سيارة تويوتا فورتشنر 2022 رباعيه الدفع ونستعرض معكم في المقال سعر السيارة ومواصفاتها الجديدة ومميزاتها. سيارة تويوتا هايلوكس 2022 مواصفاتها تم تحسين محرك السيارة ليأتي بسعة 2.8 لتر، ويعمل بقوه تقدر بنحو 204 حصان.

يقدر عزم دوران السيارة بنحو 500 نيوتن متر.

يصل عدد دورات المحرك في الدقيقة الواحدة 1600 : 2800 دورة.

ويجعل ذلك أداء السيارة مرضى للعملاء في مختلف الطرق بالإضافة إلى توفير الوقود.

سرعه التباطؤ في السيارة منخفضة حيث تبلغ 850 دورة إلى 680 دورة في الدقيقة الواحدة

وذلك يساعد السيارة في السير على الطرق الوعرة بالإضافة إلى زيادة الجر.

السيارة مزوده بمستشعرات وقوف في جميع أركان السيارة ويساعد ذلك في الكشف عن المحيط.

توفر السيارة الوقود بشكل كبير عن طريق المحركين 2.8 لتر ، 2.4 لتر.

يتميز بخاصيه التوجيه الكهربيvfc التي تساعد في التحكم في التدفق المتغير تلقائيا كما تتميز بعجلة قيادة صلبة

تعمل على زيادة سرعه الشاحنة وتقليل الجهد على السائق.

تأتي بنظام تعليق متطور يساعد السيارة على امتصاص الصدمات العالية

وإعطاء الركاب المزيد من الراحة وتتشابه مع القيادة بسيارة دفع رباعي.

تتميز بأنها من افضل السيارات التي تشتهر بالصلابة والقدرة على تحمل الأوزان الثقيلة. مميزات تويوتا هايلوكس 2022 السيارة مزودة بشاشة لمس بمقاس 8 بوصه بجانب ابل كار بلاي.

يتوفر بها العديد من أنظمة الأمان مثل نظام التحكم الديناميكي في ثبات الرادار وتحتوي على تنبيه مغادره المسار.

تتصل مع العديد من محتويات الترفيه عن طريق T_ connet الذي يسهل نظام الاتصال بين السيارة والسائق. أسعار سيارة تويوتا هايلوكس 2022 يبدأ سعر تويوتا هايلوكس 2022 SC GL 24L 4X2 ديزل من 87.860 ريال سعودي.

SC GL 24L 4X2 ديزل من 87.860 ريال سعودي. تويوتا هايلوكس 2022 SC GLX 24L 4X4 ديزل بسعر 108.215 ريال.

وتويوتا هايلوكس 2022 SC GLX 27L 4X2 بنزين بسعر 91.655 ريال.

تويوتا هايلوكس 2022 SC GLX 27L 4X4 بنزين بسعر 102.235 ريال سعودي. عمر شويل - جدة القوة والتكنولوجيا ....سيارة تويوتا هايلوكس 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعار فئاتها في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوة والتكنولوجيا ….سيارة تويوتا هايلوكس 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعار فئاتها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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