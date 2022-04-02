اقوي وأرخص أنواع السيارات الحديثة 2022.2021 بمميزات ومواصفات ولا فى الأحلام

اقوي وأرخص أنواع السيارات الحديثة، يهتم فئة كبيرة من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على الأسعار المتعلقة بأرخص أنواع السيارات بموديل 2022 والتي تتناسب مع الدخل الشهري المواطنين، حيث أنهم يعتمدون عليها في قضاء المهام اليومية خارج المنزل، بدل من الذهاب والتزاحم على الموصلات العامة التي قد يراها الكثير منهم أنه مكلفة للغاية، لذلك يرغبون وبشدة في اقتناء سيارة وفي الوقت ذاته تكون مناسبة من إمكانياتهم الشهرية، ونحن في السطور القادمة سوف نتعرف على أفضل أرخص أنواع السيارات الجديدة موديل 2022.

اقوي وأرخص أنواع السيارات الحديثة

يوجد مجموعة متنوعة من السيارات التي تتمتع بمواصفات عالية الجودة ومنها الآتي:ـ

سيارة شيري أريزو 3

قد تم تصنيف السيارة من بين سيارات سيدان، حيث أنها تحتوي على محرك قوي ذات سعة 1500 سي سي.

كما أن المحرك رباعي الأسطوانات مع العلم أنه ينتج عنه قوة تصل نحو 107 حصان.

ذات عزم دوران أقصى يبلغ نحو 140 نيوتن لكل متر.

كما أن السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي ومتوفر في السوق السعودي بسعر يتراوح ما بين 42 حتى 44 الف ريال سعودي.

سيارة هافال الصينية 2022

تعد هذه السيارة واحدة من أرخص أنواع السيارات الجديدة الموجودة في المملكة العربية السعودية، من المقرر أن تطغو الأسواق منذ بدء عام 2022.

تعتبر من أفضل أنواع السيارات الفاخرة والراقية لما تحتوي على مميزات متعددة.

حيث أن السيارة تتمتع بوجود محرك قوي كبير يعمل بكفاءة وجودة كبيرة قد تصل نحو 1.5 لتر.

كما أنها ذات قوة هائلة قد تصل نحو 110 حصان، وسوف يتم طرح سيارة هافال الصينية في المملكة العربية السعودية.

بسعر يبلغ حوالي 85 ألف ريال سعودي.

سيارة سوزكي ديزاير