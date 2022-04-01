نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية.. سعر قوي للغاية في المقال التالي

كيا سبورتاج 2022 هي السيارة ذات الهيكل الرياضي القوي الـSUV، وحققت السيارة نجاح كبير بفضل إمكانياتها الجبارة التي نحن بصدد استعراضها في هذا المقال، وتمتلك السيارة شعبية كبيرة لكونها تابعة للعلامة الكورية الجنوبية كيا وتقدم كيا اختيارات واسعة من الموديلات منها كيا بيجاس وريو وسونيت وسيراتو وسيراتو هاتشباك وكذلك كيا سيلتوس وأيضا هناك K5 وكرنفال وK8. سعر كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية.. سعر قوي للغاية تأتي السيارة بسعر 109 ألف ريال سعودي.

السيارة تأتي بالعديد من الفئات يزيد عددها عن 9 فئات وتختلف الأسعار باختلاف التجهيزات داخل الفئات. مواصفات سبورتاج 2022 الجديدة الواعدة وحش الصحراء تحتوي كيا سبورتاج على 2 وسائد هوائية للحصول على أعلى أمان.

وفي الوقت نفسه المحرك يأتي بسعة 1.6 لتر.

استهلاك السيارة من الوقود 14.9 كم لكل لتر.

قوة المحرك 133 حصان ميكانيكي.

السيارة تحتوي على حساسات خلفية و4 أسطوانات.

ناقل الحركة هو اتوماتيكي من 8 سرعات.

وفي الوقت نفسه السيارة في فئة ستاندر دفع أمامي.

سعة خزان وقود السيارة هي 62 لتر وهو من أكبر خزانات الوقود في السيارات الـSUV. مزايا السيارة الاستثنائية الجبارة في السعودية السيارة تحتوي على نظام تثبيت السرعة.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على الريموت الذي يسهل عمل الدخول السريع.

كذلك تأتي السيارة بنوافذ كهربائية.

دريكسون مالتي متعدد الوظائف.

اتصال يو إس بي يمكن من خلال توصيل جميع أنواع وصلات الشحن.

السيارة تأتي بـ 4 مكبرات الصوت.

تابلوه السيارة يحتوي على شاشة ترفيه قوية. مزايا السيارة كيا سبورتاج الجديدة مقاس العجلات 17 وهو مقاس موفر لاستهلاك الطاقة.

وفي الوقت نفسه الإضاءة الخاصة بالسيارة من الأمام هي من نوع هالوجين.

وفي الوقت نفسه نوع الوقود بنزين.

كاميرا خلفية من الخلف للمساعدة على الرجوع دون مشكلات.

السيارة تتسارع في 12 ثانية من صفر إلى 100 كيلومتر.

تأتي السيارة بمكان لتخزين النضارة وكذلك تحتوي في فئة فل كامل على شاحن لاسلكي.

استهلاك السيارة على الطرق السريعة هو 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على مساحات تخزين داخلية رائعة.

مقاعد السيارة من الداخل مريحة لاتساع حجمها مما يجعلها تتناسب مع جميع الأحجام. عمر شويل - جدة سعر كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية.. سعر قوي للغاية - ثقفني

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