أرخص سيارة مستعملة بالسعودية هيونداي بسعر يبدأ من 11 ألف ريال سعودي

أرخص سيارة مستعملة بالسعودية للبيع هيونداي بسعر مغري يبدأ من 1100 ريال سعودي، الكثير يبحث عن سيارات مستعملة للبيع التي تساعده على قضاء حاجته ويعد العامل الرئيسي لشراء السيارة هو السعر فتتنوع السيارات داخل المملكة العربية السعودية ما بين ماركات الفاخرة والمتوسطة والتي لها تكلفة منخفضة، ويتنافس الكثير من شركات في تقديم طرازات مختلفة تلبي احتياجات العملاء ومن تلك النوعية للسيارات هي سيارات المستعملة التي تتوافق مع ميزانية العملاء وكل سعر يناسب البعض لأن السيارة الحديثة بسعر مرتفع لذا نوفر لكم سيارات مستعملة بحالة جيدة بسعر منخفض، سنتعرف معا على أسعار ومميزات سيارة هيونداي النترا للبيع مستعملة.

أرخص سيارة مستعملة هيونداي بالسعودية

للبيع مستعمل سيارة هيونداي بالتقسيط أو سعر الكاش موديل عام 2012، سيارة بحالة جيدة عداد الممشى لها 149.000 كيلو متر، متواجدة في مدينة حفر الباطن، لون السيارة أزرق فاتح، الوقود المستخدم بنزين.

مميزات سيارة هيونداي مستعملة النترا موديل 2012

وسائل الراحة في السيارة مكيف بحالة جيدة. نظام الصوت مدخل USB. نظام الصوت مدخل بلوتوث. من وسائل الأمان نظام فرامل مانع الانغلاق. مثبت سرعة بالسيارة. السيارة متاحة للبيع ولكن بعد الفحص.

سعر السيارة مستعملة هيونداي بالسعودية النترا موديل 2012

سعر السيار كاش يبلغ نحو 11000 ريال سعودي. أما تقسيط السيارة يتم سداد مقدم 2000 ريال سعودي. سعر سيارة كتقسيط كل شهر ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي النترا للبيع موديل عام 2011

سيارة اوتوماتيك موديل عام 2011 عداد الممشى 167.000 كيلو متر، متواجدة في مدينة القريات، سيارة بنزين باللون الأبيض كما أن بها العديد من مميزات الآخرى والتي تتمثل في الآتي:

وسائل الأمان في السيارة

نظام فرامل مانعة الانغلاق خاصية ABS. نظام توزيع الفرامل بخاصية EBD. وسائد أمان هوائية للسائق. وسائد أمان هوائية للراكب الأمامي. وسادة هوائية جانبية مع توفير خاصية ESp.

مميزات الصوت بالسيارة هيونداي

مشعل اسطوانات بجودة عالية. مدخل تشغيل بخاصية AUX. مدخل USB لنظام الصوت.

سعر سيارة هيونداي النترا موديل عام 2011