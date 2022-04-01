نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات نيسان باترول 2022 Nissan patrol أفضل سيارات جيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سيارة نيسان باترول 2022 Nissan patrol من أفضل سيارات جيلها إذ أنها تمتاز بسعة محرك كبيرة وسرعة هائلة إلى جانب الإمكانيات الكثيرة والمواصفات التي تتمتع بها، لهذا نجد إقبال كبير عليها في سوق السيارات كما نجد أن لها شهرة واسعة، وقد أصدرتها شركة نيسان اليابانية لتتنافس مع سيارات الدفع الرباعي وتتفوق من حيث الشكل الرياضي والقوة التي تجعلها تتخطى المناطق الوعرة بسهولة كبيرة، وفي هذا المقال سوف نوضح أهم مواصفات نيسان باترول 2022 من الداخل والخارج.

نيسان باترول 2022 Nissan patrol

يوجد إصدارين من المحركات للسيارة نيسان باترول حيث يأتي المحرك الأول بسعة 5.6 لتر لذلك فهو يولد قوة 400 حصان ويصل إلى 7 سرعات بينما نجد المحرك الثاني بسعة 4 لتر ويولد قوة 275 حصان وعزم دوران 394 نيوتن لكل متر، ويعتبر نظام أمان السيارة من أفضل أنظمة الأمان حيث أن بها انغلاق الفرامل أوتوماتيكيا الذي يحمي الركاب من التصادم، وتحتوي على مانع انزلاق لسهولة تثبيتها في المناطق الصحراوية والوعرة أيضا.

مواصفات نيسان باترول 2022 من الداخل

تمتاز السيارة من الداخل بمواصفات مختلفة حيث أنها تحتوي على مقاعد واسعة وتتكون من 3 صفوف لهذا فهي تتسع إلى 8 ركاب ويمكن تحريك المقاعد في اتجاهات مختلفة لإعطاء راحة اكبر للمتواجدين بالسيارة، كما أن نيسان باترول بها إمكانية الاتصال بالبلوتوث وتدعم الواي فاي وتحتوي على نظام ملاحة ومكبرات صوتية عالية الجودة، ومن أهم ما يميز السيارة وجود شاشة مميزة بمساحة 8 بوصة إلى جانب شاشة العدادات ذات مساحة 7 بوصة.

نيسان باترول 2022 من الخارج

جاءت نيسان باترول من الخراج بتصميم رياضي مميز كما أن لها إطارات كبيرة الحجم مساحتها 22 أنش تعطي السيارة ثبات كبير على الأرضيات والمناطق الصحراوية، تحتوي السيارة على مصابيح ذات إضاءة نهارية عالية وإضاءة ليلة فائقة إلى جانب المصابيح الضبابية التي تحمي السائق من الاصطدام وتسهل عملية الرؤية بوضوح في الأماكن المعتمة، تعطي السيارة إنذار قبل الاصطدام وبها كاميرا خلفية لسهولة متابعة الطريق كما أن بها إنذار للحماية من السرقة، وتأتي بأكثر من فئة وتتعدد ألوانها.

سعر نيسان باترول 2022 Nissan patrol

تأتي السيارة بفئات متعددة لهذا نجد السعر يختلف بين فئة وأخرى ويبدأ سعر نيسان باترول اكس أي من 175 ألف ريال سعودي، بينما سعر نيسان باترول أس أي 202 ألف ريال سعودي، أما نيسان نيسمو 2022 فإن سعرها 355 ألف ريال سعودي.