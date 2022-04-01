كامري 2022 هي سيارة سيدان من فئة سيارات السيدان المتوسطة الحجم، وتعد كامري من السيارات ذات الشعبية الكبيرة ويرجع ذلك لكونها تحتوي على محرك قوي ينتج قوة حصانية قدرها 202 حصان، وتحتوي السيارة على منظومة رؤية محيطية مرتبطة بحساسات تعطي السائق كامل المعلومات التي تساعده على القيادة بسهولة.

سعر ومواصفات كامري 2022 في المملكة العربية العربية فئة ستاندر

السيارة تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في مدة أقل من 8 ثواني.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بهكيل سيدان متميزة يمكنها من الأداء القوي.

تأتي السيارة وتحتوي على مكيف هواء قوي بالإضافة إلى آبل كار بلاي.

كامرى 2022 تعمل بنظام ترفيهي قوي مربوط بمشغل وسائط عن طريق البلوتوث أو الراديو أو الهاتف بعد ربطه.

كذلك السيارة تأتي بشاشة معلوماتية وترفيها بمقاس 9 بوصة.

وفي الوقت نفسه هناك مرايا كهربائية جانبية بغمرات منيرة.

تعالج السيارة مشكلة النقاط العمياء بفضل تكنولوجيا متطورة يطلق عليها نظام إخفاء النقاط العمياء.

مواصفات الأمان في كامري الجديدة كليا

تحتوي السيارة على نظام توزيع للفرامل الإلكترونية.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بنظام الكبح التلقائي.

السيارة تمتلك ميزة رائعة وهي نظام تثبيت أماكن جلوس الأطفال.

بالإضافة إلى ما سبق السيارة تأتي بنظام تثبيت إلكتروني وكذلك نظام مراقبة ضغط الإطارات.

أسعار كامري الجبارة في المملكة العربية السعودية جميع الفئات

فئة السيارة LE STD كامري بسعر 98 ألف 900.

وفي الوقت نفسه السيارة فئة LE بسعر 102 ألف و580 ريال سعودي.

وكذلك فئة HEV LE بـ سعر 103 ألف و155 ريال.

وأيضا هناك فئة GLE بسعر 112 ألف و240 ريال.

فئة HEV GLE مقابل 114 ألف و655 ريال.

أيضا GLE-X بسعر 128 ألف و455 ريال.

ألوان كامري 2022 الجديدة الرابحة في سباق السيارات السيدان الخرافية

السيارة تأتي بمجموعة عديدة من الألوان ومنها:

الأسود.

الأزرق.

وفي الوقت نفسه هناك اللون الأحمر.

بني.

أبيض لؤلؤي.

رمادي معدني.

أبيض ناصع.

المعدني الفضي.

السيارة تنافس العديد من الاختيارات الأخرى المميزة ومن بين الموديلات التي تنافسها السيارة هي: