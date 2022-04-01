نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالتقسيط على 7 سنوات بأقل قسط شهري ودون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالتقسيط على 7 سنوات بأقل قسط شهري ودون مقدم، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كامري موديل 2022 فئة GLE_K، ماكينة اقتصادية اربع اسطوانات 2500 سي سي بقوة 204 حصان، القير أوتوماتيك والممشى 10 آلاف كيلو متر، تتميز بحساسات أمامية وخلفية، شاشة ترفيه، كاميرا خلفية، إكسسوارات كروم، تحكم كهربائي بالمقاعد، فتحة سقف، جنوط 17 إنش، إضاءات ليد، مكيف اوتوماتيك، شاحن لاسلكي وغيرها من التجهيزات الداخلية المميزة. السيارة للتنازل بدون مقابل عبر بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1793 ريال، التقسيط على سبع سنوات سنين متضمن الدفعة الأخيرة وخمس سنوات للمبلغ الأساسي، تم سداد 3 أقساط وتبلغ قيمة الدفعة النهائية 54 ألف و200 ريال.

تقسيط سيارات مستعملة لأطول مدة سداد

تتوفر للتنازل سيارة هيونداي سوناتا سمارت بلس موديل 2022 بنزين، أيضاً التنازل على سبع سنوات سنتين تقسيط دفعة التملُك وخمس سنوات لتقسيط المبلغ الأساسي، ماكينة اربع اسطوانات 2500 سي سي بقوة 194 حصان، القير اوتوماتيك والممشى 4000 كيلو متر فقط. تتميز بمقاعد جلد، زر التشغيل الذكي، نظام تثبيت سرعة ذكي، لوحة قيادة مضيئة، مكيف اوتوماتيك، جنوط 17 إنش، كاميرا خلفية، إضاءات ليد بالكامل، حساسات خلفية، شاشة ترفيه وغيرها من التجهيزات. السيارة للتنازل بالتقسيط بدون شروط عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1629 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 2 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 50 ألف ريال.

تتوفر للتنازل سيارة هيونداي ازيرا سمارت موديل 2022 بقسط شهري 1846 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 6 أقساط وقيمة الدفعة الأخيرة 60 ألف ريال، التقسيط على 5 سنوات مع إمكانية تقسيط الدفعة النهائية على سنتين أخرتين، ماكينة 6 اسطوانات 3500 سي سي بقوة 290 حصان، القير أوتوماتيك والممشى 47 ألف كيلو متر. تتميز بمكيف متعدد المناطق، مقاعد جلد، فتحة سقف بانوراما، حساسات وكاميرا خلفية، إضاءات ليد، ستائر جانبية، جنوط 18 إنش وغيرها من المميزات. السيارة بها حماية من 3M ضمان خمس سنوات ومتاحة للتقبيل على الراجحي بدون شروط.

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سيارات للتنازل بدون مقابل

تتوفر سيارة تويوتا فورتشنر VX1 مع دبل ودفلوك موديل 2022 للتقبيل بنظام الأقساط لأطول مدة سداد، ماكينة 6 اسطوانات 4000 سي سي بقوة 235 حصان، السيارة تعمل بنظام دفع رباعي مع قير أوتوماتيك والممشى 2750 كيلو متر فقط. تتميز بمكيف أمامي وخلفي، مثبت سرعة، مقاعد مخمل، إضاءات ليد بالكامل، جنوط 18 إنش، كاميرا خلفية، تحكم دركسيون وغيرها من التجهيزات. السيارة للتنازل بدون شروط على بنك الراجحي بالتقسيط على سبع سنوات متضمن مدة سداد الدفعة النهائية، قيمة القسط الشهري 2047 ريال وعدد الأقساط المدفوعة قسطين فقط، قيمة الدفعة الأخيرة 60400 ريال وسعر الكاش 152179 ريال.