الجيل الجديد من السيارات الروسية... سيارة لادا نيفا موديل 2022 الجديد مواصفاتها ومزايها وأسعارها المختلفة فى بعض الدول

سيارة لادا نيفا موديل 2022 الجديد مواصفاتها ومزايها، سيارة لادا نيفا موديل 2022 من أفخم السيارات الروسية الحديثة والتي تحتوي على أسعار ومواصفات قياسية تميزها عن باقي السيارات وجعلتها حلم للكثير لامتلاكها والتمتع بالمواصفات بها وذلك إلى جانب سعرها المناسب للكثير وهي من أهم سيارات الدفع الرباعي الذي يحرص الكثير على امتلاكها.

سيارة لادا نيفا موديل 2022 الجديد مواصفاتها ومزايها

تحتوي سيارة لادا نيفا موديل 2022 على كثير من المواصفات القياسية الخاصة التي جعلتها مطلب جماهيري في كثير من الدول ومن هذه المواصفات:

تصل سعة محرك السيارة 1700 سي سي يتسع لـ 1.7 لتر من الوقود.

تبلغ قوة المحرك 83 حصان ويصل أقصى عزم دوران السيارة 128 نيوتن لكل متر.

تحتوي سيارة لادا نيفا 2022 على عجلات مقياسها 15 بوصة.

على عجلات مقياسها 15 بوصة. تعمل السيارة باستخدام خمس سرعات مختلفة وتستطيع الوصول مسافة 145 كيلومتر في الساعة الواحدة.

تم صناعة العجلات من البلاستيك الغير قابل للكسر.

تتوافر السيارة داخل الأسواق بأربع فئات مختلفة بحيث تتيح للعميل اختيار الفئة المناسبة له.

تتوفر السيارة بنوعين من المحركات أوتوماتيك ومانيوال.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

تتميز سيارة لادا نيفا 2022 باحتوائها على كثير من المميزات ومنها:

وتتميز السيارة سيارة لادا نيفا 2022 بقدرتها على الثبات والسير في الطرق الوعرة والطرق الرملية.

تتميز بوجود مصابيح الليد الحديثة.

وتتميز بوجود وسائل الترفيه فهي تحتوي على شاشة تعمل باللمس كما تحتوي على ابل كار وبلوتوث.

تتميز بوجود عازل للصوت يمنع الأصوات الخارجية داخل السيارة.

وتتميز بوجود نظام حقن إلكتروني.

تعمل السيارة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق.

تحتوي سيارة لادا نيفا 2022 على كثير من وسائل الأمان أهمها وجود وسائد هوائية.

على كثير من وسائل الأمان أهمها وجود وسائد هوائية. تتميز السيارة بوجود فتحة سقف تحتوي على أضاءه بها حتى يمكن تشغيلها في الظلام.

أسعار سيارة لادا نيفا موديل 2022 في بعض الدول

تختلف أسعار سيارة لادا نيفا من دولة إلى أخرى وهي: