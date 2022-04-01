نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر لاندكروزر 2021 المستعملة فئة فل كامل بنسبة 10% في المقال التالي

انخفض سعر لاندكروزر 2021 فئة فل كامل المستعملة في سوق السيارات المستعملة بالسعودية بنسبة تجاوزت الـ9% ووصلت في بعض الحالات إلى 10% وتعد لاندكروزر من السيارات الرائدة في المملكة العربية السعودية بفضل الإمكانيات الجبارة التي تقدمها من أداء قوي على الطريق بالإضافة إلى كونها سيارة قوية بقوة جبارة تقدر بـ403 حصان ميكانيكي. انخفاض سعر لاندكروزر 2021 المستعملة فئة فل كامل بنسبة 10% هناك حالة لاند كروزر 2021 فل كامل في المدينة نالها الانخفاض في السعر بنسبة 10%.

السيارة سعرها 250 ألف ريال بعد الانخفاض، حالة السيارة جيدة وسعرها مناسب لهذه الحالة.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 15 ألف كيلومتر.

كذلك السيارة البودي الخارجي لها باللون الأبيض.

حالة الفرش الداخلي للسيارة بصورة جيدة وبحالة الوكالة، فئة السيارة فل كامل.

الأسعار كانت قبل الانخفاض كانت في متوسط الـ280 ألف ريال سعودي. لاند كروزر القوية الجبارة وحش الصحراء في المملكة العربية السعودية بسعر منخفض وحالة ممتازة هناك حالة لاند كروزر 2021 في الطايف، حالة السيارة مستعملة، نوع وقود السيارة بنزين.

وفي الوقت نفسه السيارة فئة فل كامل، الممشى 21 ألف، السيارة تحتوي على كماليات تظليل وعوازل مكلف.

سعر السيارة هو 280 ألف ريال سعودي والسعر قابل للتفاوض البسيط.

الانخفاض في سعر هذه السيارة كان بنسبة 7% لسرعة البيع.

حالة محرك السيارة وقير السيارة ممتازة وليست فيها أي مشكلات.

السيارة تحتوي تجهيزات أمان على أعلى مستوى منها تجهيزات أمان الفرامل وتجهيزات الثبات على الطريق.

تأتي السيارة كذلك في فئة فل كامل تحتوي على أضواء قوية أمامية وخلفية. سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 بسعر رخيص هناك سيارة أخرى في الرياض، السيارة باللون الأبيض، ممشى السيارة 7000 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة البدي وكالة السيارة فئة فل كامل وتحتوي على مقاعد جلد وكراسي كهربائية.

السيارة تحتوي على بصمة وكذلك تحتوي على دخول ذكي بالإضافة إلى خاصية التشغيل عن بعد.

حالة كاميرات السيارة الأربعة في حالة جيدة، القير اتوماتيكي.

نوع وقود السيارة هو البنزين، السيارة تحتوي على شاشات في الكراسي الخلفية.

الكفرات بحالة جيدة ولا تحتاج إلى تعديل أو تجديد، حالة الزجاج جيدة وكذلك حالة الإضاءة ممتازة. عمر شويل - جدة انخفاض سعر لاندكروزر 2021 المستعملة فئة فل كامل بنسبة 10% - ثقفني

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