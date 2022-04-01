نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجميح رمضان للسيارات 2022 ورابط العروض للحصول على سيارة أحلامك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن شركة الجميح الخاصة بالسيارات بالمملكة السعودية هي من الشركات الكبرى التي تقوم بتقديم تخفيضات هائلة وكبيرة على جميع السيارات المقدمة من قبل الشركة بالشكل الدوري، وهذا حتى يحصلوا على نسبة عالية من المبيعات و يستطيعوا إرضاء كافة العملاء، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقدم إليكم بالتفصيل عروض الجميح رمضان للسيارات 2022.

عروض الجميح رمضان للسيارات 2022

إن شركة الجماح الخاصة بالسيارات داخل المملكة السعودية قد أطلقت العروض الرمضانية المتميزة والخاصة بشهر رمضان المبارك 1443 أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات لجميع الأشخاص المحبين للسيارات بالمملكة السعودية، فالعروض توجد على أنواع متعددة وتخفيضات تأخذ الأنظار، ولا سيما على عروض التقسيط المقدمة من الشركة التي توفرها للعملاء وتقدم الشركة أيضاً العروض للعملاء بجميع بنوك المملكة السعودية، وإليكم هذه العروض وهي كالآتي:

عروض الجميح على سيارات كاديلاك اسكاليد

لقد وفرت شركة الجميح إمكانية الحصول على سيارة كاديلاك المتميزة، التمويل صفر بالمئة وليس هناك رسوم إدارية عند شراء السيارة، ولكن لا بد من سداد 50 بالمئة من الثمن الخاص بالسيارة، وبقية المبلغ يكون بعد سنتين من الشراء تحصل على الخمس سنوات من الضمان الممتد المفتوح، وهذا تعاوناً مع السعودي الفرنسي الخاص بالتمويل التأجيري، ويمكنك أن تحصل على هذا العرض من خلال بنك البلاد وكذلك البنك الأهلي.

عروض الجميع على سيارات يوكون

لقد أطلقت شركة الجميح تخفيضات وعروض متميزة على السيارات ذو ماركة يوكون وجميع العروض ليس عليها ربح يجب دفع 50% عند الشراء والـ 50% الآخرين يكونوا بعد انتهاء سنتين من مدة الشراء، ويمكنك أن تحصل على هذه السيارة عبر البرامج التمويلية المقدمة من الشركة الدفعة الأولى 0% الرسوم الإدارية 1%، نسبة الربح تكون عبارة عن 2.49 بالمئة الدفعة الأخيرة 40% وهذا لمواطني المملكة السعودية، ولا بد من أن يحصلوا على موافقة البنك الفرنسي للتمويل، والضمان ثلاث سنوات ويمكن حسابه أيضاً بحوالي 100 ألف كيلو وضمان ممتد لسنتين.

رابط عروض الجميح

إن شركة الجميح aljomaihauto.com التابعة للمملكة السعودية تقدم عدداً كبيراً من العروض والخصومات والتخفيضات المتميزة، وهذا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وبإمكانك أن تحصل على هذه العروض طوال العام أيضاً، وتطلع على تلك العروض عبر الدخول على موقع الجميح الإلكتروني الرسمي.