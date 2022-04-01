نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي
أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022، من السيارات الشهيرة والتي تتواجد بمختلف الأسواق المحلية والعالمية، والتي من الممكن القيادة والعبور من خلالها لمختلف الطرق الوعرة، حيث يتمتع هيكلها من الخارج بالصلابة مع العديد من المزايا فيما يتعلق بتركيب مقصورتها الداخلية وأهم مكوناتها وأجزاء الميكانيكا الخاصة بها تعد أكثر سماتها التي تتسم بها عن بقية الماركات حيث يعد هذا النموذج الكوري من النماذج للشاحنات البارزة، والتي نتعرف على كل ما يخص وصفها من خلال تلك المراجعة القادمة حيث نخص بالذكر كل ما يتعلق أيضا بتكلفة الشراء لها من معارض المملكة السعودية.
أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022
كيا سبورتاج تعد من السيارات الأنيقة بمظهرها العضلي المتميز، وتعد من نوع السيارات الإس يو في المتعددة الاستعمالات، مع قوة مظهرها من الخارج، ومن الداخل تعد متكاملة التجهيزات لتتمتع بقادة أكثر أمانا وإمتاعا، وفيما يلي أهم المعلومات عن وصف السيارة:
مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022
- كيا سبورتاج تتمتع بتلك المواصفات القادمة:
- السيارة بالطول ثلاثة وثمانين بوصة.
- عرض السيارة حوالي مترين.
- تمتلك كيا سبورتاج المقاعد المريحة والمتسعة.
- لمزيد من اتساع المساحة يمكن طي بعض المقاعد كهربيا.
- سعة الصندوق للتخزين يصل لنحو مائة وثمانين لتر.
- السيارة متوفر بها عدد من المزايا لتوفير الأمان من بينها ما يأتي:
تجهيزات الأمان للسيارة كيا سبورتاج 2022
من بين أقوى ما تم إلحاقه بالسيارة ما يلي:
- متوفر عدد 4 من الوسائد من النوع الهوائي لامتصاص أي رضوض أو صدمات.
- الفرامل من النوع الذي يمنع الانغلاق.
- الكبح بقوة خاصية إي بي إس.
- الفرامل الإلكترونية بخاصية إي بي دي.
أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022
السعر الخاص بشاحنة كيا سبورتاج بالمملكة العربية السعودية يصل إلى نحو ما يعدل ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي، وبالنسبة للسعر الخاص بنفس الموديل للسيارة من الفئة الثانية يصل لنحو مائة وخمسة ألف رياال سعوديا، وعلى حسب حجم ما يتواجد في السيارة من التجهيزات وكذلك التجهيزات للأمان والرفاهية في السيارة تكون تكلفة الشراء لها بالأسواق المحلية، وسعر فئتها الثالثة حوالي مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال.
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