ملكة السيارات.. سيارة لادا نيفا Lada niva 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية بيانات ومعلومات مهمة عن السيارة وتكون متابعتها من خلال تقرير كامل مفصل عنه، ونتعرف من خلاله على أهم ما يتواجد بالسيارة من عدد من المواصفات التي تمتاز بها شاحنة لادا نيفا المتميزة، مع توضيح كل ما يتعلق بالخصائص الأساسية للسيارة، والتي تعتبر من بين أهم الملحقات والكماليات والتجهيزات في السيارة وهو ما سنقدم له فقرات خاصة من خلال الآتي مع توضيح سعر الشراء للسيارة بالمملكة السعودية، وعلى المستوى العالمي.

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

لادا نيفا تعد من السيارات الأنيقة بمظهرها العضلي المتميز، وتعد من نوع السيارات الإس يو في المتعددة الاستعمالات، مع قوة مظهرها من الخارج، ومن الداخل تعد متكاملة التجهيزات لتتمتع بقادة أكثر أمانا وإمتاعا، وفيما يلي أهم المعلومات عن وصف السيارة:

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا بالسعودية 2022

سيارة لادا نيفا المتوفرة حاليا بالسعودية تتمتع بتلك المواصفات القادمة:

السيارة تتمتع بطول قاعدة للعجلات مناسب.

العجلات تتيح الثبات العالي على الطريق.

عرض السيارة حوالي مترين.

عرض السيارة حوالي مترين. اتساع المساحة في المقصورة يكون من خلال طي بعض المقاعد كهربيا.

الناقل المخصص لحركة السيارة من النوع الأوتوماتيكي.

السيارة متوفر فيها صندوق سعته تصل لمائتين وثمانين لتر.

السيارة متوفر فيها عدد من المميزات لأمان قيادتها من بينها ما يأتي:

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من بين أقوى ما تم إلحاقه بالسيارة ما يلي:

الوسائد من النوع الهوائي لامتصاص أي رضوض أو صدمات.

الكبح بقوة خاصية إي بي إس.

الفرامل الإلكترونية بخاصية إي بي دي.

متواجد بالسيارة الجنوط بالمقاس سبعة عشر بوصة.

أهم المميزات في لادا نيفا

الشاحنة تمتلك الكماليات التالية:

الوسائد التي منها الشاشة من نوع تاتش، والراديو المدمج.

متواجد بالسيارة المكيف الأوتوماتيكي.

السيارة بها منفذ يو إس بي.

سعر السيارة بالسوق السعودي