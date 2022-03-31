نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مميزات سيارة تويوتا برادو 2022 والأسعار في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحد السيارات التي تخطف الأنظار، سنتعرف على أهم مميزات سيارة تويوتا برادو 2022 في السعودية، والتي تعد واخدة كن طرازات عملاق صناعة السيارات العالمي شركة “toyota” اليابانية، والتي تخظى بحجم مبيعات كبير في السوق السعودي ومنطقة الخليج، بعد أن أثبت السيارات المنتجة من هذا المصنع، مدى قدرتها على تحمل ظروف التشغيل الصعبة، والسير في الطرقات الجبلية الوعية، واختراق السهول السخراوية بكل كفاءة، وتمتعها بإمكانيات تناسب كل ظروف التشغيل التي تناسب البيئة العربية.

تصميم تويوتا برادو 2022

يتميز تصميم تويوتا برادو 2022 بشكل مميز من الخارج وفي المقصورة الداخلية، زاد من مدى الإقبال على اقتنائها لمن يمتلك القدرة المادية، والمتابعة من هواة قيادة السيارات لمعرفة المزيد من التفاصيل والمميزات عن تلك السيارة، على أمل بأن يأتي يوم ويتمكن الفرد من شراؤها وقيادتها في شوارع مدن المملكة، والاستمتاع بتجربة قيادة مميزة مع واخدة من طراوات سيارات تويوتا العالمية الأكثر جابية خاصة لمحبي السيارات الرياضية ذات القدرات الفنية العالية.

بعض مواصفات تويوتا برادو 2022 السعودية

من أبرز المواصفات التي يمكن الحديث عنها في سيارة تويوتا برادو 2022 ما يلي:

امتلاك محرك رباعي الأشواط بسعة تصل إلى 2.8 لتر ويمكنه توليد قدرة 201 حصان وموديل أخر بسعة 2.7 لتر وبقدرة 154 حصان.

عزم الدوران حوالي 500 نيوتن/ متر، وللسعة الأقل بعزم 246 نيوتن /متر

يتم تشحين المحرك بعدد 2 تيربو.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

توفر نظام الدفع الرباعي.

شكل انسيابي للمصابيح الأمامية وذات شكل مميز وحديث.

مقاس العجلات يأتي بمقاسين 17 أو 20 بوصة.

الاعتماد على التقنيات الحديثة في تشغيل المحرك .

يوحد شاشة بمقاس 12 بوصة لتقديم المعلومات والترفية.

يمكن الرد على مكالمات الهاتفية من داخلها.

تحتوي على العديد من وسائل وأنظمة الحماية والسلامة والأمان، مثل التحكم في السرعة الزائدة، التحذير في حالة الحياد عن المسار الصحيح، عجلة قيادة متطورة.

توفر نظام ebd لتوزيع قوة الفرامل بشكل إلكتروني.

أنظمة التعليق المتغير ABS، AVS.

تحتوى على نظام التعليق الديناميكي ، والتحكم في صعود الأماكن المرتفعة، أو هبوط المنحدرات.

أسعار تيوتا برادو 2022

الأسعار متاحة على الموقع الرسمي تويوتا السعودية.

تتراوح أسعار الفئة الأولى من سيارات تويوتا برادو 2022 في حدود 143600 ريال، والفئة الثانية في مستوى قريب، أما الفئة الثالثة فيصل سعرها إلى 152 ألف ريال، وهكذا حتى الفئة السابعة فيصل سعرها لحوالي 178 ألف ريال، ويجب مراجعة الوكلاء الرسميين .