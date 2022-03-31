نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مذهل 14% على هيونداي سوناتا 2021 الاقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض مذهل 14% على هيونداي سوناتا 2021 سمارت بلس الاقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة، انضمت السيارة خاصة فئة سمارت بلس المميزة الى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية والتي تعتبر اقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 16.5 كيلو متر بتقييم ممتاز، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلى معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة هيونداي سوناتا 2021 سمارت بلس.

تخفيض 14% على هيونداي سوناتا 2021

تتميز السيارة بمحرك إقتصادي 4 سلندر 2500 سي سي، قير أوتوماتيك ثماني سرعات تبترونيك وتعمل بنظام الدفع الأمامي، انضمت سيارة هيونداي سوناتا 2021 سمارت بلس الإقتصادية الى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، خاصة ضمن تخفيضات شركة هاجد بن وزير للسيارات، حيث أصبحت تتوفر بسعر 102 ألف و350 ريال بدلا من 119 الف ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل 14 %.

هيونداي سوناتا 2021 سمارت بلس

تتميز خلفية فئة سمارت بلس بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، انارة ليد خلفية و كشاف ضباب خلفى ، كما تتميز بجنوط مقاس 18 إنش، إشارات على المرايا الجانبية مع إمكانية الطي اوتوماتيك و إمكانية التحكم في السيارة عن طريق الريموت، تتميز أمامية سيارة هيونداي سوناتا 2021 سمارت بلس الاقتصادية ب حساسات أمامية، إضاءات ليد بالكامل نور عالي و منخفض و كشافات ضباب أمامية، كما تتميز بكافة مواصفات الأمان عدد 2 وسائد هوائية ايرباق، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات و عدد 5 حزام.

مزايا سوناتا 2021 فئة سمارت بلس

تتميز داخلية السيارة الأكثر مبيعاً من هيونداي بمقاعد جلد، نظام تثبيت السرعة، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، مرايا جانبية كهربائية، التحكم كهربائي في المقاعد و مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمان و6 مكبرات الصوت، مواصفات الأمان مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق والتحكم في الانزلاق، شاحن لاسلكي، لوحة قيادة السيارة مضيئة، شاشة ترفيه تدعم نظام آبل كار بلاي و أندرويد أوتو و فتحة سقف بانوراما لسيارة هيونداي سوناتا 2021 سمارت بلس الاقتصادية.