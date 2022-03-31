نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2000 ريال تمويل سيارات بدون تحويل الراتب يصل 2 مليون للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة امتلاك سيارة أحلامك ليس أمر صعب، فيمكنك تحقيق أحلامك من خلال التمتع بتمويل يساعدك في الحصول على أفضل وأقوى أنواع السيارات، وتكون أحدث موديل للسنة، إذا كنت من هواة السيارات الجديدة والتي تكون بها الكثير من الكماليات وتوافر قطع الغيار في جميع المراكز، كما أن هناك البعض الأخر من الأفراد يفضلون الحصون على سيارة مستعملة من المعارض والوكلاء المعتمدين أيضاً وذلك حيث أنه يرى الآخرين أن السيارات المستعملة لها متانتها وقوتها القديمة، وتلك أذواق للجميع، ومع تمويلك من البنك بأقل تكاليف سوف تحصل على سيارة أحلامك الجديدة أو المستعملة بمميزات متنوعة وقوية.

تمويل سيارة بدون تحويل راتب

بموافقة سريعة وتمويل ميسر سوف تمتلك سيارتك بمبلغ تمويلي يصل إلى مليوني ريال بأقل قسط شهري، قرض ربات البيوت والموظفات 120 ألف ريال، ومتاح لتمويل السيارات الحديثة والمستعملة على أن يكون المتقدم لطلب التمويل أما موظف أو متقاعد، ويحصل على التمويل من خلال بنك الراجحي كما أن لا يشترط تحويل الراتب إلى البنك، ويوفر لك البنك استخدام حاسبة التمويل لمعرفة الأقساط المستحقة ومستلزمات التمويل، وإذا كان يلزم دفع دفعة أولى أم لا، ويتاح اختيار التمويل بتحويل الراتب.

قرض سيارة للمواطنين والمقيمين

يتاح لك الحصول على تمويل يصل إلى أقصى مبلغ تمويلي للسيارات الجديدة أو المستعملة، قرض سيارة للعاطلين عن العمل، ودفع قسط شهري بسيط مناسب لراتبك الشهر إذا كنت مواطن أو مقيم أو متقاعد فيحق لك الحصول على التمويل بأسرع وقت وبموافقة فورية ولا داعي للتأخير، فقد أصدر البنك المركزي السعودي أنه يوجد مجموعة كبيرة من البنوك والشركات السعودية المسئولة عن مزاولة التمويل إذا كان شخصي، تمويل سيارة، تمويل عقاري، وهناك أيضا بعض العروض في كل شهر، ومنهم عروض سداد المديونية وتقسيط على سنوات طويلة لمزيد من توفير الراحة والأمان لجميع العملاء، كما أن بنك الراجحي يوفر لك برنامج مكافأة والذي يتميز بتوفير نظام مكافآت على كل تعاملاتك من خلال البنك، تحفيزا لجميع الأفراد للتقديم على طلب المنتج.

شروط تمويل السيارات للأفراد

كما ذكرنا فأن بنك الراجحي يوفر لك تمويل سيارة لجميع الأفراد القانطين على الأراضي السعودية داخلها، ولكن وفق شروط معينة، من أنها أن يكون الراتب لا يقل عن 2000 ريال، وللمتقاعدين براتب تقاعدي 1900 ريال ويجب أن لا يزيد العمر عن 65 عاما، ويتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، من الهوية الوطنية وكشف حساب بنكي وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، تعبئة نموذج طلب تمويل السيارة، وتقديم سعر السيارة المطلوبة، وخطاب التوظيف، وصورة طبق الأصل من تأشيرة الإقامة.