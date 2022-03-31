نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل وبدون عمولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل وبدون عمولة، تتوفر ضمن تشكيلة هذا الأسبوع من عروض السيارات المتوفرة للتقيبل سيارة جي ايه سي موديل 2021 فئة نص فل، ماكينة بنزين اربع اسطوانات 1500 سي سي مع قير أوتوماتيك والعداد 16 ألف كيلو متر. السيارة بحالة الوكالة بالكامل بدون أي ملاحظات وتتميز بجنوط مقاس 18 إنش، إضاءات ليد، مكيف متعدد المناطق حساسات أمامية وخلفية، تحكم من خلال عجلة القيادة، كاميرا خلفية، نظام حماية من السرقة، تشغيل بصمة ودخول بالريموت، فتحة سقف بانوراما وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر للخارج والتقبيل من خلال البنك الأهلي بقيمة 1214 ريال للقسط الشهري، عدد الأقساط المدفوعة 8 أقساط ومتبقي 52 قسط وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 21400 ريال.

سيارات للتنازل بسبب السفر بدون مقابل

وتوفرت هيونداي اكسنت موديل2021 استعمال عدادها فقط 25 ألف كيلو متر للتقبيل على البنك الأهلى، ماكينة اربع اسطوانات بحجم 1.6 لتر والقير أوتوماتيك. السيارة فئة فل كامل بودي ومحركات بحالة الوكالة تتميز بفتحة سقف، مقاعد مخمل، جنوط 16 إنش، حساسات خلفية، كاميرا خلفية مدمجة، شاشة وسطية، عجلة قيادة متعددة الاغراض وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بدون مقابل بسبب النزول النهائي وقيمة القسط 1130 ريال، تم دفع أقساط 8 شهور ومتبقي 52 قسط + دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 20 ألف ريال مع إمكانية تقسيطها لمدة 24 شهر.

العرض الثالث اليوم هو على سيارة كيا سبورتاج موديل 2020 فئة ستاندر عدادها 44 ألف كيلو متر، ماكينة اربع اسطوانات بحجم 1600 سي سي مع قير أوتوماتيك. محركات وبودي بحالة الوكالة بدون خدوش والتنازل بدون مقابل بسبب السفر للخارج. تتميز بجنوط مقاس 17 إنش، مكيف إلكتروني، مانع إنزلاق EPS + مانع إنغلاق ABS، إمكانية التحكم من خلال المقود، كشافات ضباب، حساسات خلفية، عدد 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي. السيارة للتقبيل بدون شروط على شركة عبد اللطيف جميل وقيمة القسط الشهري 2496 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 25 قسط والمتبقي 10 أقساط فقط بالإضافة إلى دفعة نهائية 17 ألف ريال

سيارات مستعملة للتقبيل بدون شروط

توفرت ضمن عروضنا الليلة أيضاً سيارة كيا بيجاس اي اكس موديل 2021 للتنازل بدون مقابل، ماكينة اقتصادية اربع اسطوانات سعة 1400 سي سي بقوة 98 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي والعداد 52 ألف كيلو متر. السيارة بتجهيزات فل أوبشن تتميز بمقاعد جلد، حساسات خلفية، مكيف يدوي، كاميرا خلفية، تحكم دركسيون، جنوط مقاس 14 إنش، نظام تثبيت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق وغيرها من المواصفات. السيارة للتقبيل لظروف السفر عن طريق شركة عبد اللطيف جميل وقيمة القسط الشهري 1167 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 20 قسط ويتبقى 40 قسط + قيمة مبلغ الدفعة الأخيرة 12 ألف ريال، أما بالنسبة للسداد المبكر فقيمته حوالي 45 ألف ريال.

العرض الأخير ضمن عروض تقبيل السيارت بدون شروط سيكون على شانجان موديل2021 فئة كلاسيك ستاندر، السيارة بدون دبل بماكينة ست اسطوانات سعة 2000 سي سي والقوة 233 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي والعداد 37 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، جنوط مقاس 19 إنش، إضاءات ليد بالكامل، فتحة سقف بانوراما، كاميرا محيطية 360 درجة، نظام تثبيت سرعة، تحكم كهربائي في المقاعد وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل على بنك البلاد وقيمة القسط الشهري 1614 ريال، يصل المبلغ المتبقي بالكامل إلى 108 ألف ريال متضمن قيمة الدفعة الأخيرة التي تبلغ 30 ألف ريال.