أرخص وأحدث 3 سيارات 2022 موجودة في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة..سيارات برخص التراب

أرخص وأحدث 3 سيارات 2022 موجودة في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة، كما يوجد الكثير من محبين السيارات الشاغرة والفاخرة، يوجد أيضاً الكثير من الأشخاص يبحثون على الأسعار رخيصة الثمن، وقد شهد سوق السيارات بالسعودية قبول قليل على طلب السيارات في الفترة الأخيرة للعديد من الأسباب الاقتصادية، لذا يبحث العديد عن أرخص سيارات 2021 بالمملكة العربية السعودية، فكل من يرغب في شراء سيارة أول ما يفكر به هو عند شراء السيارة هو الأسعار، لذلك سوف نعرض عليكم اليوم باقة متنوعة من أرخص أنواع السيارات.

أرخص وأحدث 3 سيارات 2022 موجودة في السعودية

يوجد العديد من أنواع السيارات بأسعار رخيصة في سوق السيارات بالسعودية:

هيونداي جراند 10 في السعودية

السيارة مزودة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات ذات سعة 1200 سي سي، ينتج عنه قوة 83 حصان.

كما أنها ذات عزم دوران يبلغ نحو 114 نيوتن لكل متر، وبسرعة قصوى قد تبلغ نحو 155 كم: ساعة.

وكما أن السيارة تتسارع بنحو 0 لكل 100 كم، عن طريق 15.4 ثانية.

يقدر سعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية نحو 54 ألف ريال سعودي.

سيارة كيا بيكانتو في السعودية

يوجد داخل سيارة كيا بيكانتو شبكة أمامية لها العديد من الفتحات من أجل التهوية، مع وجود مصابيح أمامية وتعمل بالنهار.

إلى جانب وجود مرايات جانبية تعمل بتقنية الكهرباء ومزود بتقنيات داخلية منها وجود مكيف هواء.

المقود الحركة الخاص بالسيارة يعمل بتقنية التحكم الصوتي وذات استخدامات متعددة تعمل بتقنية اللمس.

سيارة كيا بيكانتو تأتي بمحرك قوي 1200 سي سي وذات 4 سلندر وبقوة 84 حصان وبعزم دوران 122 نيوتن لكل متر.

وبها ناقل حركة أوتوماتيكي وبأقصى سرعة قد تصل نحو 161 كم لكل ساعة.

كما أن السيارة تتسارع 0 لكل 100 كم بغصون 13.7 ثانية.

سيارة شانجان سي اس في السعودية