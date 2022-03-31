شروط الراجحي لتنازل السيارات امتلك الآن سياراتك من خلال بنك الراجحي بالتقسيط المريح

شروط بنك الراجحي السعودي للتنازل عن السيارات يوجد الكثير من الشروط التي وضعها البنك من خلال صحة عقد التنازل بين الطرفين، ويتم ذلك من خلال بنك الراجحي الموجود داخل المملكة العربية السعودية، فقد تم تأسيسه عام 1957، وهو بنك مصرفي، ويهتم بالسوق السعودي والاستثمار من خلال أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يمتلك البنك 500 فرع في جميع مختلف شوارع المملكة، حيث أنه من أفضل البنوك التي تقدم خدمات تساعد كافة العملاء، ومنها إمكانية تأجير وتمليك السيارات من خلال التنازل بالمستندات، ويقوم موظفي البنك بالتحقق من كافة الأطراف، ويوفر الأمان والجدية في التعامل بين العملاء وأصحاب السيارات.

شروط الراجحي لتنازل السيارات

تمثل تلك الشروط المطلوبة للتنازل عن سيارة من خلال بنك الراجحي فيما يلي:

للتنازل عن سيارة من خلال البنك يتم ذكر المبلغ الذي يطلبه صاحب السيارة بوضوح.

ثم يتم تأكيد العقد ويتم تأكيد المبلغ بالأحرف والأرقام، ويتم التوقيع عليه من الطرفين.

كما يجب الاتفاق على طريقة تسديد المبلغ سواء كان شهري أو سنوي.

ويتم الاتفاق على عدد مرات تأخير القسط بسبب أزمات أحد الطرفين.

قسمة تكلفة الصيانة على المالك والمستأجر والمكان المختص بالمسئولية.

حيث يعمل المستأجر كل الصيانة المطلوبة في حالة إجراء أي تغيرات ضارة في السيارة.

ولكن المالك قوم بدفع تكلفة الصيانة للأغراض الرئيسية الموجودة في السيارة.

وجود بند هام وهو رجوع السيارة لصاحبها أو للهيئة المسئولة عنها.

آليات بنك الراجحي للتنازل

يوجد عدة شروط وضعها بنك الراجحي السعودي للتنازل عن سيارة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: