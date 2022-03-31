نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية أقل من 40 الف ريال بحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية ،يبحث الكثيرون من المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية عن ارخص سعر سيارة مستعملة للشراء وأن تكون بحالة جيدة و كسر الزيرو، فـ السيارات أصبحت من الأشياء المهمة في حياة الكثير خاصة الذين لديهم عائلات والحاجة دائمًا إلى التنقل من مكان لآخر، ولكن يواجه البعض مشكلات مادية تحول بينهم وبين شراء سيارة جديدة فـ يلجأ البعض إلى البحث عن سيارات مستعملة في السعودية، ونحن بهذا الصدد نعرض لكم أسعار سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية وبسعر معقول من أفضل السيارات الموجودة بالأسواق العالمية في خلال الآتي. سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية فورد إكسبلورر ميد أوبشن V6 XLT AWD موديل 2010 مستعملة سعة محرك السيارة 3500 سي سي.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

6 سلندر دفع رباعي.

لون السيارة أبيض.

السيارة متطابقة مع مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

السيارة متواجدة بمدينة الرياض.

السيارة بها مكيف أوتوماتيك، وشاشة أل سي دي خلفية، والمرايات والنوافذ كهربائية، ميزة الدخول بدون مفتاح مع نظام حماية متكامل.

سعر السيارة 20 ألف ريال سعودي. نيسان باثفايندر مستعملة سيارة نيسان باثُفايندر موديل 2014 أوتوماتيك.

سيارة دفع رباعي

6 سلندر.

6 سلندر. السيارة تحتوي على مجموعة واسعة من أنظمة الأمان كنظام مانع انزلاق الفرامل ووسائد هوائية والانذار لمنع السرقات، وحزام أمان أمامي.

المقاعد من القماش الفاخر.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

مكيف أوتوماتيك.

السيارة تتواجد بمدينة الرياض.

سعر السيارة: 35.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بالرقم الخاص بمالك السيارة لمعرفة تفاصيل الشراء. ميتسوبيشي باجيرو مستعملة سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2011 أوتوماتيك.

السيارة دفع رباعي.

6 سليندر.

لون السيارة: أبيض.

التجهيزات الداخلية والخارجية للسيارة على أعلى مستوى من وسائل الأمان والحماية للراكب.

الوسائل الترفيهية مثل المكيف وشاشة وسائط متعددة.

جنوط ألمونيوم.

السيارة متواجد بمدينة الدمام.

سعر السيارة مستعمل: 30.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بمالك السيارة لمعرفة تفاصيل أكثر حول كيفية الشراء. شيفروليه ترافيوس مستعملة سيارة شيفروليه ترافيوس موديل 2012 أوتوماتيك.

سيارة دفع رباعي.

6 سلندر.

لون السيارة ابيض.

مكان السيارة بمدينة الدمام.

السيارة بها تجهيزات داخلية كشاشة عرض وسائط، ومكيف أوتوماتيك والنوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء ومداخل يو اس بي ومشغل أقراص سي دي.

تجهيزات الأمان كنظام مانع الحركة وانذار ضد السرقة ومانع انزلاق الفرامل.

سعر السيارة: 36.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بمالك السيارة لمعرفة تفاصيل أكثر حول حالة السيارة. بي أم دبليو أكس مستعملة سيارة بي أم بليو أكس5 موديل 2008 أوتوماتيك.

سعة محرك السيارة 5.000 لتر.

السيارة دفع رباعي 8 سلندر.

لون السيارة: فضي.

السيارة بها جنوط ألمونيوم وميزة الدخول بدون مفتاح، والنوافذ تعمل بالكهرباء والسقف بانورامي.

ميزة حساسات للركن مع مساعد اصطفاف ومقاعد كهربائية.

بلوتوث – راديو – مدخل AUX و ام بي ثري.

سعر السيارة: 34.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بالرقم الموضح أدناه للاستفسار عن حالة شراء السيارة. فورد إكسبيديشن مستعملة سيارة فورد إكسبيديشن موديل 2011 أوتوماتيك.

سيارة دفع رباعي.

8 سلندر.

لون السيارة: فضي.

مكان السيارة بمدينة الرياض.

تحتوي السيارة على مزايا الأمان: نظام انذار ضد السرقة، ومانع انغلاق الفرامل ووسائد هوائية وكاميرا خلفية للمراقبة.

ميزة تبريد وتسخين المقاعد.

المقاعد من الجلد الفاخر.

قابلية طي المقاعد الخلفية.

سعر السيارة: 34.000 ريال سعودي.

يمكن التواصل مع مالك السيارة لمعرفة تفاصيل أكثر حول عملية الشراء. جيب جراند شيروكي مستعملة سيارة جيب جراند شروكي موديل أوتوماتيك.

سلندر.

نوع الدفع: رباعي.

لون السيارة: أحمر.

مكان السيارة بمدينة مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر كما تحتوي على الرياض.

تحتوي السيارة على مصابيح LED والنوافذ الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

ميزة القفل المركزي.

مكيف أوتوماتيك وفتحات خلفية.

نظام التحكم في الجر، ومانع انزلاق الفرامل ووسائد هوائية.

سعر السيارة: 38.000 ريال سعودي. جي ام سي مستعملة سيارة جي ام سي موديل 2013 أوتوماتيك.

4 سليندر.

لون السيارة: ذهبي.

مكان السيارة بمدينة الرياض

السيارة بها ميزة الانذار لمنع السرقات..

إمكانية تثبيت مقاعد الأطفال.

كاميرا مراقبة خلفية.

مراقبة ضغط الإطارات.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

المقاعد مصنوعة من القماش.

شبك أمامي كروم.

مكيف يدوي.

مشغل سي دي وراديو وبلوتوث.

سعر السيارة: 22.500 ريال سعودي. مازدا سي اكس مستعملة سيارة مازدا سي اكس موديل 2013 أوتوماتيك.

6 سلندر.

لون السيارة: رمادي.

موقع السيارة بمدينة جدة.

السيارة تحتوي من الداخل على مميزات الأمان والحماية للراكب داخل المقصورة.

جنوط ألمونيوم.

السيارة بحالة جيدة وهيكلها من الخارج سليم.

سعر السيارة: 30.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بمالك السيارة للاستفسار أكثر عن حالة السيارة الشرائية. فورد إيدج مستعملة سيارة مستعملة فورد إيدج موديل L SEL 2011 دفع رباعي.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

سعة المحرك 3500 سي سي.

6 سليندر.

لون السيارة برونزي.

موقع السيارة بمدينة جدة.

خالية من الحوادث.

السيارة بها وسائد هوائية ضد الصدمات والمقاعد بها إمكانية طيها بالإضافة إلى ميزة الدخول بدون مفتاح، الجنوط ألمونيوم و قفل مركزي، يدعم مشغل الـ أم بي ثري وراديو.

سعر السيارة: 30.000 ريال سعودي.

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