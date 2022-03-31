بسعر 40 ألف ريال أمتلك سيارة سوزوكي سويفت ديزاير في السعودية أوفر سيارة حديثة

سوزوكي سويفت ديزاير في السعودية ، Dzire Suzuki Swift هي سيارة سيدان صغيرة أنتجتها شركة سوزوكي اليابانية الرائدة في صناعة السيارات والمنافسة لشركات رائدة آخرى منافسة لها، انتجت سوزوكي سيارة Dzire Suzuki Swift عام 1983 وكان هذا أول خط أنتاج لها، نجحت الشركة في توزيع وبيع ملايين النسخ منها، سوزوكي ديزاير لها عدة تكوينات منها الهاتشباك والسيدان، ويرجع سبب نجاح هذه الفئة بسبب مواصفاتها الداخلية وتصميمها الخارجي أمام سعرها المغري الذي لا يضاهي، نحن بصدد معرفة سعر سيارة سوزوكي سويفت ديزاير ومعرفة أهم مواصفات السيارة المذهلة.

مواصفات 2022 Dzire Suzuki Swift

سعة المحرك 1.2 لتر.

4 سلندر.

سعة خزان الوقود 37 لتر.

قوة المحرك 82 حصان.

قوة عزم الدوران 113 نيوتن/ متر.

طول السيارة 3.995 ملم.

عرض السيارة 1.735 ملم.

قاعدة العجلات 2.450 ملم.

ارتفاع السيارة 515 ملم.

سعة الشنطة الخلفية 378 لتر.

نظام ABS المانع لانزلاق الفرامل.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

إمكانية التحكم في ثبات السيارة عن طريق نظام VSC.

ميزة عرض الإطارات أثناء الضغط.

وسائد هوائية.

أجهزة استشعار أمامية للاصطفاف.

سنتر لوك.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

شاشة عرض معلومات متعددة الوسائط.

5 مقاعد مصنوعة من القماش.

فتحات خلفية للمكيف.

مرآه تجميل.

المقود يعمل بالكهرباء.

جهاز مخصص لقياس الأميال المقطوعة.

مصباح ترحيب.

مصباح لقراءة الخرائط.

إمكانية التحكم بالمقعد يدوياً.

شبك أمامي كروم.

مزيل ضباب للنافذة الخلفية.

النوافذ الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

مرآة جانبية.

مرآة الباب إللكترونية.

مشغل سي دي.

ميزة الدخول بدون مفتاح.

المكيف أوتوماتيك.

المقبس أمامي 12V.

إمكانية التحكم بالصوت عن طريق عجلة القيادة.

جهاز كمبيوتر لاحتساب المتبقي من الوقود.

شاشة صغيرة لعرض درجة الحرارة.

واجهة للـ أي بود.

عداد للمسافات.

راديو – بلوتوث – مدخل يو اس بي – مدخل AUX.

ميزة زر بدء التشغيل.

سعر سيارة سوزوكي سويفت ديزاير في السعودية 2022

تختلف أسعار فئات سوزوكي سويفت ديزاير 2022 بـ اختلاف مواصفات ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر سوزوكي سويفت ديزاير 2022 1.2L GL في السعودية بـ 40.600 ريال سعودي. سعر سوزوكي سويفت ديزاير 2022 1.2L GLX بـ 46.345 ريال سعودي.

صور سيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2022

مميزات سيارة سوزوكي سويفت ديزاير ٢٠٢٢

عازل الصوت قوي، حيث يمكن عزل أي صوت خارجي او ضوضاء يمنعه من التخلل داخل المقصورة أثناء استخدام السيارة بالتسارع. السيارة موفرة للوقود الي حدا كبير، حيث يمكن ان تستهلك الي ما يقارب من ٦ لتر فقط لكل ١٠٠ كيلو متر مسافة وهو يعتبر ميزة إضافية لسويفت ديزاير ٢٠٢٢. تعتبر سوزوكي سويفت ديزاير من السيارات المنتشرة والتي لها موثوقية كبيرة عالمية فـ سهولة البيع والشراء سهل إذا رغب المستهلك بـ إعادة بيعها مرة آخرى حيث أن للسيارة إقبال شديد من المشترين عليها خاصة الشباب. أداء السيارة ممتاز بالنسبة لفئته السعرية، حيث أن محرك السيارة قوته 84 حصان وعزم دورانه 113 نيوتن/ متر وهذا مقبول مقارنة بسعر السيارة المقبول. التصميم الخارجي لـ سويفت 2022 أنيق ورياضي وشبابي حيث الشبك الأمامي المصنوع من الكروم، وتصميم هيكلها الرياضي يجذب فئة عريضة من الشباب. تتوافر قطع غيار سويفت بشكل كبير في الأسواق المحلية أو العملية عند الوكلاء أو غيرهم وهذا ما يجعل صيانة السيارة أمر سهل، كما تتوافر قطع الغيار بأسعار ليست باهظة الثمن وهذا ما يجعل الأقبال على السيارة كبير من قِبل المُستهلكين.

عيوب سيارة سوزوكي ديزاير سويفت 2022

أحد العيوب الجسيمة في حق سويفت ديزاير أن المساحة التخزينية الخاصة باشنطة الخلفية لها صغيرة حيث تبلغ حيث تبلغ 370 لتر وهو ما يؤثر على قلة حفظ الأمتعة خاصة مع العائلات الكبيرة.

على الرغم من سعر سويفت الاقتصادي إلا أن قطع غيارها نادرة بالأسواق في التوكيلات بالإضافة إلى زيادة أسعارها بشكل مبالغ.