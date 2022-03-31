أدفع 650 ريال وامتلك سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليا في السوق أقوي عرض تقسيط في المملكة

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أدفع 650 ريال وامتلك سيارة تويوتا برادو 2022 كشفت مجموعة عبد اللطيف جميل عن عرض تقسيط مميز على سعر سيارة تويوتا برادو 2022 ويصل سعر القسط إلى حوالي 650 ريال سعودي، حيث تعد سيارة تويوتا برادو المقدمة لهذا العام واحدة من أفضل سيارات تويوتا اليابانية وكانت فئات برادو من أفضل التي تم تقديمها من شركة تويوتا العالمية بلا استثناء، وعرض التقسيط من عبد اللطيف للسيارات هو فرصة مميزة للراغبين في شراء السيارة حيث أن قيمة القسط ممتدة لمدة خمس سنوات كاملة. مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 طول السيارة أربع أمتار و8 ملليمتر.

عرض السيارة متر و88 ملليمتر.

ارتفاع السيارة متر و830 ملليمتر.

قاعدة العجلات طولها مترين و7 ملليمتر.

سعة الموتور 2800 سي سي وقوته 201 حصان.

عزم دوران الموتور 500 نيوتن لكل متر.

مقاس جنوط عجلات السيارة 17 بوصة وتصل إلى 20 بوصة.

تحتوي على شبك أمامي عريض من الأمام ويتوسطه شعار السيارة.

حجم خزان الوقود يبلغ 87 لتر.

النظام الخارجي للسيارة قوي ومتطور.

قدرتها كبيرة على الدفع الرباعي.

تدعم خاصية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

مزودة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح. محركات السيارة: – أول محركات السيارة سعتها تبلغ 4000 سي سي وقوته 271 حصان لعمل 5600 لفة ومكونة من ست أسطوانات.

بينما مزودة بمحرك سعته 2700 سي سي ولعمل 5200 لفة قوته تبلغ 164 حصان ويتكون من أربعة سلندر.

أما النوع الثالث فيتكون من أربع أسطوانات بسعة 2800 سي سي وقوة 201 حصان لعمل 3400 سي سي. الألوان المتوفرة من السيارة الأبيض الكرستالي.

الميكا بلاك.

الأحمر القاتم.

الأسود العادي.

الأفانتي جارد برونزي. عيوب تويوتا برادو موديل 2022 هيكلها الخارجي أقرب إلى الكلاسيكية وغير مفضل للكثير من البعض.

المقصورة الداخلية تفتقر إلى بعض اللمسات المتطورة الأقرب للعصرية.

مقاعد الصف الثالث ضيق إلى حد كبير وغير مريح بالنسبة للأشخاص البالغة.

نظام تعليق السيارة خفيف إلى حد كبير.

ارتفاعها عن الأرض غير كافي وخاصة عن السير على الأراضي الوعرة. عرض التقسيط على تويوتا برادو موديل 2022 سعر السيارة يبدأ من 143 ألف ريال سعودي ومدة التقسيط خمس سنوات.

قسط السيارة الشهري قيمته 650 ريال سعودي بدفعة أولية 86.718 ريال سعودي والدفعة الأخيرة 56.406 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أدفع 650 ريال وامتلك سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليا في السوق أقوي عرض تقسيط في المملكة - ثقفني

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