نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات الروسي الجديدة.. سيارة لادا نيفا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول في المقال التالي

سيارة لادا نيفا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها، قد كشفت الشركة الروسية أفتوفاز الخاصة بتجارة السيارات عن طرح سيا لادا نيفا أو كما يطلق عليها سيارة لادا برونتو السيارة التي اجتمع عليها الكثير من الأشخاص، كما أنها لها جاذبية وأطلاله متميزة بسبب ما تتمتع به من مواصفات قياسية عالية الجودة، وجعلت الجميع يترقبون موعد طرحها في الأسواق الخاصة ببيع السيارات، حيث أن السيارة تجمع بين الأنظمة المتطورة التي يرغب بها الكثير من الشباب والطراز الكلاسيك المناسب للفئات العمرية المتنوعة. سيارة لادا نيفا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها حرصت شركة لادا الروسية أن تقوم ببعض التعديلات والتحديثات المتعددة على السيارة الجديدة لادا نيفا 2022.

قد تم تصميم الجهة الأمامية من السيارة بطريقة جيدة وبشكل مميز وقد تم استوحها من سيارات تويوتا راف فور، مع المحافظة على تصميم سيارة لادا.

تتمكن من السير بكل سلسة على الطرق الصعبة والمنحنيات بكل سهولة وثبات قوي على الطرق.

كما أن الشركة أعدت تصميم متخصص للجزء الخلفي الموجود بالسيارة من خلال تجهيز مصابيح ليد حتى تتناسب مع التغييرات الحديثة العصرية الجديدة التي توجد بالسيارة.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية للسيارة قد حدث بها الكثير من التغييرات ومزودة بشاشة وسطية حتى تتناسب مع شكل أنيق وعصري. مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 السيارة تأتي بمحرك قوي مكون من 4 سلندر، كما أنها ذات سعة تبلغ نحو 1700 سي سي.

السيارة ينتج عنها قوة تصل نحو 83 حصان وذات عزم دوران يبلغ 128 نيوتن لكل متر.

تتميز بوجود 5 غيارات وسرعات متنوعة قد تصل لأقصى سرعة تبلغ نحو 145 كم لكل ساعة.

بالنسبة لمتوسط استهلاك الوقود يبلغ نحو 7.2 كيلو لكل 100 متر.

السيارة متاحة بأربع فئات متنوعة منها المانوال والأتوماتيك. أسعار سيارة لادا نيفا موديل 2022 يأتي سعر سيارة لادا نيفا بالأسواق الروسية للفئة 623 روبل روسي والفئة الثانية منها تتوفر بسعة 711 روبل روسي

ومتاح في الأسواق السعودية لتجارة السيارات فئة واحدة من السيارة يبلغ سعرها نحو 36.850 ألف ريال سعودي.

كما أن يبلغ سعر سيارة لادا نيفا في الأسواق الأمريكية من 8.582 حتى 9.735 دولار. عمر شويل - جدة وحش السيارات الروسي الجديدة.. سيارة لادا نيفا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات الروسي الجديدة.. سيارة لادا نيفا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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