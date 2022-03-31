نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بحالة جيدة وسعر مميز في المملكة العربية السعودية أقل من 40000 ألف ريال سعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص يبحثون عن عروض خاصة بالسيارات المستعملة داخل المملكة، والتي تتميز بحالة جيدة بالإضافة إلى سعر رخيص مقارنة بالأسعار المتواجدة في الوقت الحالي، كما يجب الإشارة إلى أن هناك العديد من السيارات المتاحة للبيع داخل بعض المدن بالمملكة السعودية، التي تتنوع ماركاتها ما بين شيفروليه وهيواندي وغيرها من الماركات المشهورة حول العالم، نعرض لكم خلال هذا المقال أهم تلك الماركات بالإضافة إلى أسعارها ومميزاتها، تابعونا.
سيارات مستعملة بحالة جيدة وسعر مميز في المملكة
توجد العديد من السيارات داخل المملكة السعودية ببعض المدن، ويمكن توضيح الماركات المتوفرة من خلال النقاط التالية:
- شيفروليه ماليبو 2013 م.
- هيونداي سوناتا 2014 م.
- دودج تشارجر 2013 م.
سيارة شيفروليه ماليبو
تتوفر سيارة شيفروليه ماليبو مستعملة موديل 2013 م بمدينة تبوك، مماشها يقدر بـ 199 ألف كيلومتر وتتميز بمحرك يبلغ ستة سلندرات، بالإضافة إلى نظام أوتوماتيك ناقل للفرامل، السيارة خالية من أي حكات أو أي نوع من أنواع الرشوش ولم تتعرض لأية حوادث، السيارة مميزة بمقاعدها الجلدية بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية، وبعض وسائل الترفيه المتمثلة فى المكيف الخلفي بالإضافة إلى شاشة وسطية مدعمة بنظام أبل واندرويد اوتو، تحتوي على وطمصابيح للضباب بالإضافة إلى إشارة للالتفاف، تتميز بإمكانية التحكم في مثبت السرعة بواسطة عجلة القيادة، يمكن لمن يرغب في شرائها التواصل مع المالك الأصلي لها، يطلب مبلغ يقدر بـ 25 ألف ريال سعودي.
سيارة هواندي سوناتا موديل 2014
تتوفر تلك السيارة بمدينة جاتا تتميز بمحرك 4 سلندر سعته 2400 سي سي، إلى جانب نظام ناقل للفرامل أوتوماتيك، السيارة بحالة ممتازة وتتميز بمحركات نظيفة بالإضافة إلى مقاعد مخمل، فضلا عن الحساسات الخلفية مزودة بفتحة سقف بالإضافة إلى أنوار أمامية وخلفية، تتميز بمرايا جانبية ممتازة يمكن شرائها بسعر 36 ألف ريال سعودي.
سيارة دودج تشارجر 2013
السيارة تتواجد بالمنطقة الشرقية تتميز بمحرك 6 سلندر بسعة تبلغ 3600 سي سي، الممشى الخاص بها يبلغ 104 ألف كيلومتر مزودة بمقاعد من الجلد، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في حركة المقاعد من خلال الكهرباء، معروضة للبيع بسعر 36 ألف ريال سعودي، ودائماً ما نقدم لكم سيارات مستعملة بأسعار رخيصة.
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