نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الجامد وصل.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات عالمية واسعار خياليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهم ما يتم التساؤل عنه في تلك الفترة الراهنة حيث تتوفر نسخ من تلك الشاحنة المتميزة بمستويات متعددة من التجهيزات والملحقات المتميزة التي تتواجد فيها وهذا ما يؤثر بشكل كبير على السعر الخاص بكل شاحنة من هذا النوع، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أهم المواصفات والتي تتواجد بالسيارة من نوع ميتسوبيشي باجيرو، والتي تعتبر واحدة من سيارات متعددة الاستعمالات وتمتاز بشكل كبير بالقوة والثبات العالي على أي طريق، وفيما يلي نوضح تكلفة شراء السيارة بسوق المحلي المصري والسعودي.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

المواصفات الخاصة بتلك السيارة تعد متفاوتة على حسب الفئة التي تنتمي لها تلك الشاحنة المتميزة، ومن خلال الاستعانة بالفقرة القادمة وقراءتها فهو ما يخبر عن الوصف الكامل للسيارة، وهم ما تمتاز به من خصائص في مراجعة نقدمها على هذا النحو الآتي:

مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهمها ما سبتم طرحه فيما يأتي من تلك السطور المقبلة:

السيارة بها المحرك والذي تصل الخاصة به إلى ثلاثة آلاف ونصف سي سي.

المتوسط من الاستهلاك لطاقة الوقود المشغل للسيارة تسعة ونصف لتر.

الناقل للحركة لسيارة ميتسوبيشي باجيرو أوتوماتيكي.

الصندوق الخاص بالأمتعة سعته تصل لنحو ألف مائة وعشرين لتر.

أهم تجهيزات السيارة ميتسوبيشي باجيرو

العديد من التجهيزات التي تتواجد في تلك السيارة ومن أهمها ما يلي في النقاط الآتية:

السيارة تعد من أقوى الشحنات والتصميم يتحمل بقوته صعاب الطرق ومشاقها.

الثبات العالي للعجلات على كل الطرق.

تمتلك السيارة الفرامل التي تمنع الانغلاق، والفرامل تعمل بنظام الكبح إي بي إس كما أنها تعمل وفق النظام إي بي دي الموزع بشكل جيد للفرامل إلكترونيا.

متوفر كاميرا خلفية بالسيارة

المقاعد في السيارة عددها سبعة.

متواجد أيضا جنوط بمقاس سبعة عشر بوصة.

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السعر الخاص بالسيارة بمعارض الجمهورية يصل لنحو مليون ومائة ألف جنيه مصري، بينما السعر لها بالمملكة يصل للقيمة المالية من مائتين وخمسين لنحو ثلاثمئة ألف ريال سعودي، وعلى حسب التجهيز للشاحنة.