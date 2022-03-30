نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامري يارس كورولا النترا وسوناتا مستعمل للبيع بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كامري يارس كورولا النترا وسوناتا مستعمل للبيع بأسعار رخيصة، تتوفر بمدينة أبها سيارة تويوتا يارس موديل 2014 للبيع، ماكينة 4 سلندر 1500 سي سي بقير عادي والممشى 216 ألف كيلو متر. مواصفات السيارة : مقاعد مخمل، مرايا خارجية ملونة بتحكم يدوي، مقابض أبواب خارجية ملونة، حلية الشنطة الخلفية ملونة، مظلة واقية من الشمس مزودة بمرايا (السائق + الراكب الأمامي) مع حامل في طرف السائق، إمكانية التحكم في إرتفاع كرسي السائق و جيوب خلف المقاعد الأمامية (السائق + الراكب الأمامي)، جهاز حماية ضد السرقة، مشغل اسطوانات MP3/CD مزود بـسماعاتين، منفذ AUX/USB، مزيل ضباب للزجاج الخلفي، السيارة مرشوشة رش كامل على نظافة وقد وصل أعلى سوم إلى 16 ألف ريال.

عروض سيارات تويوتا مستعمل للبيع

تتوفر بالشرقيه سيارة تويوتا كامري مستعمل 2016 فل كامل للبيع بسعر 40 ألف ريال، محرك 4 سلندر 2500 سي سي بقوة 181 حصان ، القير أوتوماتيك والممشى 300 ألف كيلو متر، السيارة بودي وكالة بها بعض الخدوش فقط. تتميز بحساسات خلفية، حساسات أمامية، جنوط مقاس 16 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، مكيف أوتوماتيك، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX وبلوتوث، شاشة وسطية تدعم نظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، تحكم كهربائي بالمقاعد وغيرها من المواصفات.

تتوفر بجدة سيارة تويوتا كورولا 2017 للبيع لأعلى سوم والسعر المطلوب 26 ألف ريال، محرك اقتصادي 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 121 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي والممشى 201 الف كيلو متر. مواصفات السيارة : مقاعد مخمل، جنوط مقاس 15 إنش، سنترلوك، نوافذ كهربائية، تحكم دركسيون، مكيف يدوي، فرامل مانعة للانغلاق، حساس كفرات، عدد 2 وسائد هوائية، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و 4 مكبرات الصوت.

هيونداي مستعمل نظيف للبيع

تتوفر بالرياض سيارة هيونداي النترا مستعمل موديل 2014 للبيع والسعر المطلوب 14 ألف ريال فقط، محرك 4 سلندر 2000 سي سي بقوة 173 حصان، القير عادي والممشى 247 ألف كيلو متر، البودي مرشوش من الخارج فقط والفحص جديد وتم عمل الصيانه كامله. تتميز بخاصية التحكم في الجر، خاصية الثبات الالكتروني، مراقبة ضغط الهواء داخل الاطارات، خاصية تثبيت السرعة، المكابح مانعه للانزلاق ABS / توزيع قوى المكابح الكترونياً EBD، خاصية مساعد المكابح، عدد من الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية للسائق والركاب، عجلة القيادة متعددة الاغراض وغيرها من التجهيزات.

تتوفر في آخر عروض اليوم سيارة هيونداي سوناتا فل كامل موديل 2013 للبيع بالمنطقة الشرقية، محرك 4 سلندر 2400 سي سي بقوة 175 حصان، القير أوتوماتيك والممشى 136 ألف كيلومتر استخدام خفيف. تتميز بفتحة سقف، مقود كهربائي يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية والبلوتوث، ، نظام الفرامل المانع للانغلاق، مكيف يدوي، إمكانية الدخول والتشغيل الذكي، مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي اوتوماتيك مع إشارات التفاف، ايرباقات، مزيل ضباب خلفى، مصابيح ضباب أمامية، إضاءات ليد بالكامل. السيارة بحالة نظيفة ولكنها تحتاج إلى تنجيد المقاعد. السعر المطلوب 35 ألف ريال قابل للتفاوض.