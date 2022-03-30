نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض سعر كورولا كروس 2021 الأوفر في صرفية الوقود بنسبة تتجاوز 13% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض سعر كورولا كروس 2021 الأوفر في صرفية الوقود بنسبة تتجاوز 13%، نتحدث اليوم عن واحدة من أوفر السيارات من ناحية استهلاك الوقود وهي كورولا كروس 2021 فئة ال اي، فهي تتميز بمحرك هجين يمكنك من السير مسافة 23.7 كيلو متر لكل لتر وبتقييم ممتاز بلس، مع تصميم الكروس أوفر العائلي المميز والذي فاجأ الكثيرين من عشاق كورولا. نقدم لكم اليوم من خلال موضوعنا أبرز مواصفات كورولا كروس هايبرد LE موديل 2021، كما نكشف لكم عن عرض مميز من جانب الوكيل وخصم حصري على سعر السيارة يصل إلى حوالي تسعة آلاف ريال.

سعر تويوتا كورولا كروس 2021

تأتي تلك الفئة بمحرك hyprid هجين اربع اسطوانات بحجم 1800 سي سي والقوة 121 حصان، القير أوتوماتيك سي في تي ونظام الدفع أمامي، وهي الفئة الأولى ضمن 3 فئات طرحتها تويوتا في الإصدار الأول لكورولا كروس، حيث يليها كل من اكس ال اي وال تي دي وكلاهما بمحرك هايبرد أيضاً. توفرت تويوتا كورولا كروس ال اي 2021 بسعر 72 ألف وسبعمائة ريال بدلا من 83 ألف وستمائة ريال، وذلك بخصم حصري يتجاوز 13 بالمائة ضمن تخفيضات عبداللطيف جميل للسيارات.

تتميز فئة ال اي هايبرد بجنوط مقاس 17 إنش، شبك أمامي ضخم باللون الأسود من الكروم، كشافات ضباب أمامية، تتميز خلفية السيارة بحنايا عفش، جناح خلفي، مساحة زجاج خلفي وكشاف ضباب خلفى، تجهيزات سحب المقطورة، إشارات على المرايا مع إمكانية الطي أوتوماتيك، التحكم في السيارة عن طريق الريموت. كما تتميز سيارة تويوتا كورولا كروس LE 2021 العائلية بكافة مواصفات الأمن والسلامة من فرامل ABS، حساس كفرات، نظام الثبات الإلكتروني، اير باقات للسائق والراكب وعدد 5 أحزمة أمان.

كورولا كروس LE هايبرد موديل 2021

يأتي التصميم الداخلي لفئة LE بمقاعد مخمل مع نوافذ كهربائية وسنتر لوك على الأبواب، وتتميز بنظام تثبيت السرعة، نظام حماية ضد السرقة، نظام المساعدة في المرتفعات، عجلة قيادة متعددة الاغراض يمكن التحكم من خلالها في تشغيل كل من مثبت السرعة، الأوامر الصوتية والبلوتوث. تتميز كورولا كروس ال اي 2021 أيضاً بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي، زر تشغيل المحرك، أبل كار بلاي مكيف أوتوماتيك، 6 مكبرات للصوت وغيرها من المواصفات.