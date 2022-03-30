نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداث سيارات الدفع الرباعي..هيونداي كريتا 2022 بمواصفات جذابة وتصميم عصري في السعودية في المقال التالي
سيارة هيونداي كريتا 2022 بعد نجاحها في الشرق الأوسط قامت شركة هيونداي موتور بتحديث تشكيلة سياراتها بسرعة من خلال إطلاق نسخة 2022 الحديثة من سيارات الدفع الرباعي المدمجة، وقدمت السيارة متعددة الوسائط مستوى جديدًا من الجماليات والوظائف مقارنة بسابقتها استجابةً لمتطلبات العملاء في الشرق الأوسط، وقمنا بتصميم تصميم جديد يجذب الانتباه ويعكس شخصية المالك إن هيونداي كريتا التي صممها مركز التصميم في كوريا بمساهمة من مصممين محليين تجلب تطورًا مميزًا جديدًا إلى السوق المحلية
مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022
يتميز هيونداي كريتا 2022 بعدد من الميزات بما في ذلك:
- تعتبر الوسائد الهوائية ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات مع HAC ونظام مراقبة ضغط الإطارات من بين ميزات الأمان والسلامة.
- التحكم في درجة الحرارة مؤتمت بالكامل
- حزم المناخ العكسي
- تسمح لك وصلات الشحن في الأمام والخلف بشحن الكمبيوتر المحمول والأجهزة الأخرى في الأمام والخلف بسهولة.
- 4 مكبرات صوت عالية الدقة مع أفضل نظام صوتي
- مصابيح الضباب مقدما.
- مقاييس مع شاشة 3.5 بوصة.
- الطائرة لها وظائف عديدة ويمكن أيضا أن تدور.
- وظيفة التحكم في ارتفاع مقعد الناقل وكذلك القدرة على طي المقاعد الخلفية لأسفل.
- الجزء الخلفي من العنق ملون.
- نظام إلهاء يتضمن راديو FM و Bluetooth و USB وشاشة وسائط متعددة مقاس 38 بوصة
نظام الامان في سيارة هيونداي كريتا
من حيث السلامة تكون المركبة مزودة بعدد من أنظمة السلامة النشطة ومساعدة القيادة ومنها:
- هيكل هيكل صلب مع AHSS تبدأ سلامة Hyundai Creta 2021 الجديدة كليًا بهيكلها القوي ونظام AHSS مما يضمن تجربة قيادة آمنة لك ولعائلتك.
- نظام إدارة ثبات السيارة (VSMS) هو نظام يدير استقرار السيارة. يمنع هذا النظام السيارة من فقدان السيطرة عند التوقف الصعب أو التسارع السريع في الظروف غير المواتية.
- التحكم في الاستقرار بالوسائل الإلكترونية يساعد نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) في الحفاظ على استقرار الاتجاه في المنعطفات.
- نظام المساعدة على المنحدرات يمنع هذا النظام السيارة من التراجع عن طريق الضغط التلقائي على الفرامل لمدة ثانية إلى ثانيتين.
سعر هيونداي كريتا
يتوفر هيونداي كريتا 2022 في المملكة العربية السعودية بالأسعار التالية:
- هيونداي كريتا 2022 سمارت (ستاندر) 66,990 ريال سعودي
- هيونداي كريتا 2022 سمارت بلس 75,000 ريال سعودي
- هيونداي كريتا 2022 ميديوم (نص فل) 79,750 ريال سعودي
- هيونداي كريتا 2022 فل بريميوم (فل كامل) 87,450 ريال سعودي
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