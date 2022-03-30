نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الرياضية الأكثر فخامه…تويوتا هايلوكس 2022 بمواصفاتها الرائعة وأسعارها فى بعض الدول جبارة في المقال التالي

تويوتا هايلوكس 2022 بمواصفاتها، سيارات تويوتا هي الأكثر مبيعاً في العالم و الأكثر انتشاراً لما تحمله من مميزات عديدة ، و مؤخراً قامت شركة تويوتا اليابانية بإطلاق سيارتها الجديدة تويوتا هايلوكس 2022 المصممة خصيصاً لتناسب السير في الطرق الوعرة و المجهزة بتجهيزات تجعلها الأفضل في الطرق الوعرة و فيما يلي سوف نستعرض بعض مواصفات و مميزات و أسعار السيارة الجديدة تويوتا هايلوكس 2022 بمواصفاتها تويوتا هايلوكس سيارة دفع رباعي رياضية ذات 6 مقاعد تتسع لستة أفراد حيث أن السيارة ملحق بها غمارين أي 2 كابينة

كل واحدة تحتوي على إثنين من المقاعد

يمكن أن تكون السيارة ذات غمار واحد أو ذات غمارين و لكن السيارة ذات المواصفات السعودي و

الموجودة بالمملكة مزدوجة الغمار حيث أن هذا النوع هو المحبوب في السعودية و دول الخليج العربي

محرك السيارة من النوع ديزل توربو ، رباعي الأسطوانات، سعته 2.4 لتر ينتج قوة 148 حصان، يبلغ أقصى عزم للدوران 400 نيوتن /متر

تتوفر السيارة بناقل الحركة الأوتوماتيك أو اليدوي و كلاهما مزود ب 6 سرعات

بعض الفئات يبلغ سعته محركها 2.8 لتر و ينتج قوة 201 حصان بعزم أقصى للدوران 500 نيوتن / متر

سعة التخزين في السيارة كبيرة جداً تبلغ 900 لتر

سرعة تباطؤ السيارة تم تخفيضها إلى 680 دورة في الدقيقة بعد أن كانت 850 دورة في الدقيقة

مما يساعد على زيادة جر السيارة و يسهل المرور بين الطرق الوعرة

تتمتع بحساسات ركن و كاميرات أمامية و خلفية و شاشة TFT يظهر موقف عجلات السيارة

للسيارة قدرة عالية على امتصاص الصدمات و مزودة بعدة وسائل أمان، فرامل السيارة ABS

مانعة للإنغلاق، كما أن السيارة مزودة ب 2 وسائد هوائية

عداد السيارة مزود بالمعلومات و شاشة عرض المعلومات 8 بوصة تعمل بنظام أندرويد

المرأيات الجانبية كهربائية كما أن مصابيح الهالوجين الأمامية كهربائية

السيارة بها مكيف هواء مكيف هواء يدوي أسعار تويوتا هايلوكس 2022 في بعض الدول يبدأ سعر تويوتا هايلوكس 2022 في المملكة العربية السعودية من 77,745 ريال سعودي

في المملكة العربية السعودية من 77,745 ريال سعودي متوسط سعر تويوتا هايلوكس 2022 في الأردن 37,000 دينار أردني

يبدأ سعر تويوتا هايلوكس 2022 في مصر من 485,000 جنيه مصري عمر شويل - جدة السيارة الرياضية الأكثر فخامه...تويوتا هايلوكس 2022 بمواصفاتها الرائعة وأسعارها فى بعض الدول جبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الرياضية الأكثر فخامه…تويوتا هايلوكس 2022 بمواصفاتها الرائعة وأسعارها فى بعض الدول جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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