إن أسعار سيارات نيسان فرونتير من الأشياء التي تهم كثير من المواطنين والمقيمين المتواجدين داخل المملكة السعودية، والذين يرغبون في أن يحصلوا على تلك المركبة الرائعة، حيث أنه الآن قد توفرت بشكل رسمي لجميع الأشخاص بالمملكة سيارة نيسان فرونتير بشكلها الجديد، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنقدم لكم شهر نيسان فرونتير 2022 في السعودية.

سعر نيسان فرونتير 2022 في السعودية

إن السيارات نيسان داخل المملكة السعودية سعرها مميز وتنافسي في المتناول، دائماً تستطيع أن تحصل على هذه السيارات بسعر يكون أقل من أي نوع من المركبات تابعة لأي ماركة، حيث أن سعر نيسان فرونتير داخل المملكة السعودية زيت الدفع الرباعي تبدأ من 37.240 دولار وهذا يعادل حوالي 139.700 ريال سعودي.

مواصفات نيسـان فرونـتير

توجد كثير من المميزات بسيارة نيسان فرونتير، تلك التي جعلت الكثير يحبونها ويريدون أن يحصلوا عليها، وإليكم أهم هذه المميزات وهي كالآتي: