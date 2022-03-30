نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر نيسان فرونتير 2022 في السعودية في المقال التالي
إن أسعار سيارات نيسان فرونتير من الأشياء التي تهم كثير من المواطنين والمقيمين المتواجدين داخل المملكة السعودية، والذين يرغبون في أن يحصلوا على تلك المركبة الرائعة، حيث أنه الآن قد توفرت بشكل رسمي لجميع الأشخاص بالمملكة سيارة نيسان فرونتير بشكلها الجديد، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنقدم لكم شهر نيسان فرونتير 2022 في السعودية.
سعر نيسان فرونتير 2022 في السعودية
إن السيارات نيسان داخل المملكة السعودية سعرها مميز وتنافسي في المتناول، دائماً تستطيع أن تحصل على هذه السيارات بسعر يكون أقل من أي نوع من المركبات تابعة لأي ماركة، حيث أن سعر نيسان فرونتير داخل المملكة السعودية زيت الدفع الرباعي تبدأ من 37.240 دولار وهذا يعادل حوالي 139.700 ريال سعودي.
مواصفات نيسـان فرونـتير
توجد كثير من المميزات بسيارة نيسان فرونتير، تلك التي جعلت الكثير يحبونها ويريدون أن يحصلوا عليها، وإليكم أهم هذه المميزات وهي كالآتي:
- التصميم له هيكل متين، كما أن التصميم الخارجي هجومي.
- لها قوة قياسية بفئاتها.
- مقاعد السيارة مريحة جداً.
- لها مستويات متعددة، ومواصفاتها حديثة ومتطورة.
- أبعاد نيسان وقياساتها جعلت السيارة ذو حجم مناسب.
- السيارة بها لون أخضر تكتيكي بشكل جاذب مألوف.
- الواجهة الأمامية قوية جداً لها شبكة ضخمة والغطاء الخاص بالمحرك محفور.
- بالنسبة للإطارات فإن القياس 265 وهي إطارات مناسبة لجميع أنواع الأماكن والتضاريس المختلفة و تمتص الصدمات.
- السيارة لها إضاءة مميزة ومظهرها هيكلي وآلي.
- الرفارف الخلفية قوية تتحد مع المصدر خلفي. وبالتالي فإن السيارة بهذا الوضع لها وقفة رياضية ومظهرها رائع.
- يوجد مساعد بالباب الخلفي.
- المصابيح الأمامية متداخلة من نوع ليد ومحيطة بالواجهة.
- وقفة سيارة نيسان عريضة ومرتفعة ومزودة بمصدات عمودية كبيرة الحجم وضخمة.
- جانب سيارة نيسان مصنوع من الفولاذ والمقياس 16 بوصة.
- يتواجد بداخل الصندوق مصباحان قياسيان.
- السيارة بها وحدة تخزينية سعة 4 لتر.
- بها نظام عزل الإضافة.
- المقاعد قياسية تمنح الشخص راحة ونعومة.
- العجلة قيادية قوتها كبيرة وشديدة بالتحمل.
- الطول حوالي 5 بوصة.
- الارتفاع 70 بوصة.
- سعة تخزينية للوقود 1 جالون.
- محرك السيارة سعة 8 لتر بالتنفس الطبيعي أي توفر إليكم قوة 310 حصان له عظم بالدوران 281 رطل والتصميم الناقل لحركة الأوتوماتيك له معدل 9 سرعات أي أن قدرة السحب القصوى 6.720 رطل.
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