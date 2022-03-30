نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 37 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية موديل 2021_2022 بمواصفات ومميزات خيالية في المقال التالي

37 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات، يبحث الكثير من محبي السيارات عن امتلاك سيارة حديثة الإصدار بسعر اقتصادي مناسب للميزانيات البسيطة مع التمتع بجميع مميزات السيارة الحديثة من حيث الكفاءة و الجودة و التصميم الجديد العصري و لكن بسعر معقول لذلك نقدم لكم في هذا المقال مجموعة من أرخص أنواع السيارات الحديثة الموجودة بالمملكة العربية السعودية مع ذكر أهم مواصفاتها و مميزاتها 37 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات جيلي بين راي 2021 – 2022 جيلي بين راي هي آخر إصدارات جيلي موتورز الصينية، السيارة من طراز السيدان

ذات محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1 لتر و ينتج قوة 163 حصان مع أقصى عزم للدوران 215 نيوتن/ متر.

ناقل الحركة اوتوماتيكي لديه 6 سرعات مختلفة، تصل أقصى سرعة للسيارة إلى 200 كم/الساعة

السيارة مزودة بشبك أمامي مصنوع من الكروم على شكل دوائر مميزة يتصل بمصابيح led أمامية تعمل بالنهار و تعمل بشكل تلقائي في الليل.

السيارة مزودة بعدة أنظمة أمان منها نظام فتح قفل الباب عند الحوادث، فرامل الطوارئ التلقائية AEB .

كما أنها مزودة بكاميرات خلفية و لديها 6 وسائد هوائية و حساسات ركن أمامية و خلفية.

تبلغ مساحة حقيبة التخزين 470 لتر

لعل أهم مميزات السيارة أنها موفرة في استهلاك الوقود حيث تبلغ سعة خزان الوقود 50 لتر و يبلغ معدل استهلاك الوقود 4.7 لتر لكل 100 كيلو متر

السيارة موديل 2022 تتوافر في فئتين يبدأ سعرها من 60 ألف ريال و يصل إلي 70 ألف ريال. تويوتا يارس 2021-2022 السيارة يابانية من طراز السيدان تعتمد نظام الجر الأمامي، ذات محرك ثلاثي الأسطوانات سعته 1500

سي سي ينتج قوة 123 حصان و عزم أقصى للدوران 153 نيوتن / متر.

ناقل الحركة اوتوماتيكي من نوع CTV لديه 6 سرعات

موفرة جدا في استهلاك الوقود حيث أن متوسط استهلاك الوقود 4.3 لتر لكل 100 كيلو متر

تتمتع تويوتا يارس بالعديد من أنظمة الأمان مثل نظام الفرامل المانعة للإنغلاق و الوسائد الهوائية و غيرها من نظم الحماية

تتوافر بها العديد من وسائل الرفاهية مثل شاشة وسطية 7 بوصة و مصابيح ليد أمامية و خلفية كما أن الحقيبة الخلفية كهربائية و يوجد ريموت كونترول للتحكم بها

السيارة تتوافر في ثلاث فئات يبدأ سعرها من 49,600 ريال سعودي و يصل إلى 53 ألف ريال سعودي شانجان ألسفن 2021 – 2022 السيارة صينية من طراز السيدان تتوفر في ثلاث فئات تختلف فيما بينها في الأسعار و المواصفات و التجهيزات

تأتي السيارة بشكل عام ذات ناقل حركة يدوي خماسي السرعات و تعتمد نظام الدفع الأمامي

السيارة ذات محرك رباعي الأسطوانات تبلغ عته 1400 سي سي و ينتج قوة 101 حصان و عزم أقصى للدوران 135 نيوتن / متر

تعتمد عدة أنظمة أمان و حماية، يوجد بها 2 وسائد هوائية و نطام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS و نظام توزيع قوة الفرامل على العجلات

يتراوح سعر السيارة من 37,850 ريال سعودي إلى 42, 440 ريال سعودي عمر شويل - جدة 37 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية موديل 2021_2022 بمواصفات ومميزات خيالية - ثقفني

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