نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان على سيارات فورد بالسعودية تخفيضات على أفضل سيارات فورد بكبرى المعارض في المقال التالي
عروض رمضان لسيارات فورد 2022، تقدم شركة محمد يوسف ناغي عروض على مجموعة من نوع سيارات فورد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة إقتراب شهر رمضان المعظم وتحتوي هذه العروض على أفضل أنواع من سيارات فورد الأسطورية التي لا مثيل لها في مجال السيارات ولها العديد من المزايا التي لا غنى عن التعريف ولذا فقط قدمت شركة محمد ناغي العروض على تلك النوعية من السيارات لتلبي رغبة عملاءها، حيث أنه الجدير بالذكر أن هذه العروض سارية حتى نهاية شهر أبريل أي ممتدة إلى نهاية شهر رمضان وفيما يلي شرح مفصل عن أفضل عروض شركة ناغي لسيارات فورد المميزة بموديلاتها المختلفة.
عروض رمضان لشركة ناغي للسيارة فورد 2022
متاح سيارة فورد موستنج موديل عام 2022 داخل السعودية بمواصفات مذهلة، تحتوي على محرك جبار مكون من ثمان أسطوانات بحجم 5 لتر، وتقدمها شركة محمد يوسف ناغي بعرض ممتاز يمكنك الإستفادة منه حيث يتميز عروض السيارة بالمواصفات الأتية:
- يمكنك الحصول على السيارة بدون مقدم.
- كما يشمل العرض بدون رسوم إضافية على السيارة.
- أيضاً بدون هامش ربح.
- مع توفير ضمان لمدة خمس سنوات.
- كما يتوفر صيانة ثلاث سنوات مجانا للسيارة.
عروض رمضان للسيارات من محمد ناغي لسيارة فورد توروس 2022
متاح في العرض سيارة فورد توروس موديل عام 2022 داخل السعودية، وتمتاز بأنها ذات قوة تبلغ 390 نيوتن/ متر، وهو رقم يثير إعجاب ورغبة كل راغبي اقتناء سيارة مميزة بالمقارنة مع السيارات الأخرى المنافسة لها، وعند إقتناءك لهذه السيارة سوف تحصل على سيارة مميزة بماتور من أقوى أنواع المحركات حيث أنه يعمل بفخامة عالية، ويمكنك الحصول على سيارة فورد توروس من خلال العرض المتاح بتوفير من ناحية المادية والإجراءات كالتالي:
- سيارة فورد توروس بدون مقدم.
- سيارة فورد توروس بدون رسوم إضافية.
- كما أن السيارة بدون هامش ربح.
- مع السيارة ضمان لمدة خمس سنوات.
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