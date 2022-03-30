المواصفات الخاصة بسيارة نيسان باترول موديل 2022 وسعر السيارة في الأسواق

نقدم في مقالنا اليوم مواصفات سيارة نيسان 2022 الجديدة، مع مميزاتها وأسعارها، فقد تم إصدار سيارة نيسان باترول في الخليج العربي أولًا، ثم أصبحت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، لتأتي السيارة بتحديثات جديدة لتأتي بأداء عالي، مع قدرة السيارة السيو في الطرق الواعرة، وسيتم طرح سيارة نيسان باترول 2022 هذا الشهر لتصل إلى سوق الشرق الأوسط أولًا.

مواصفات سيارة نيسان باترول 2022

يأتي الإصدار الجديد من سيارة نيسان باترول موديل 2022 بالعديد من المواصفات، والتي من أبرزها ما يلي:

أن المحرك يأتي بخيارين: فالمحرك الأول يأتي بقوة 400 حصان، وسعة 5600 سي سي، مع عزم دوران يصل إلى 560 نيوتن/ متر، والفتيس يأتي ب 7 نقلات مع 8 سلندر، بينما يأتي المحرك الثاني بقوة 275 حصان، وسعة 4000 سي سي، وعزم دوران 394 نيوتن/ متر، مع فتيس اوتوماتيك ب 7 سرعات مع 6 سلندر.

تصميم السيارة نيسان باترول من فئة السيارات الرياضية مع تصميم جريء وعصري.

تأتي بنظام صوتي مكون من 12 سماعة نوع السماعات BOSE

متوفر بها شبكة أمامية عرضية ذات لون أسود مطلية بالكروم.

متواجد مصابيح ضبابية.

تأتي بفتحات تهوية جانبية.

تقنيز شاحن سلك للهاتف.

شاشة ترفيهية بمقاس 8 بوصة.

شاشة أمامية بمقاس 7 بوصة.

مقاعد خلفية قابلة للطي كهربائية مما يزيد من حجم شنطة السيارة.

إمكانية السير في الطرق الواعرة والصعبة.

تأني بعجلات Rays مقاسها 22 بوصة.

مدعمة بأنظمة الهواتف الذكية لتطبيقات أندرويد وآبل.

الفرامل مانعة للانزلاق APS.

خاصية كشف النقطة العمياء.

مزودة بإمكانية مراقبة ضغط الهواء.

متوفر بها نظام التحذير عند رجوع السيارة للخلف.

أنوار نهارية LED

حساسات أمامية.

فتحات مكيف صغيرة.

مراقبة ضغط الإطارات الأربعة.

مدعمة بوسائد هوائية في سقف السيارة.

أسعار سيارة نيسان باترول 2022

قدر سعر السيارة عالميًا بقيمة 50 ألف دولار أمريكي.

بيمما قدر سعرها في المملكة العربية السعودية بقيمة تبدأ 187 ألف ل204 ألف ريال سعودي.

وتم تقدير سعر سيارة نيسان باترول بلانتيوم بقيمة 343 ألف ريال سعودي

ويصل سعرها في السوق المصري إلى 550 ألف جنيه مصري.

وفي هذا المقال نكون قد قدمنا لكم بعض المواصفات والأسعار الخاصة بسيارة نيسان باترول 2022 والمتوقع إصدارها قريبا.