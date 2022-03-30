نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الروسى يعود من جديد.. سيارة لادا نيفا الجبارة الرائعة وحش الطرق الواعرة بمواصفات واسعار خيالية فى المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوحش الروسى يعود من جديد.. سيارة لادا نيفا ، تعد من السيارات الفريدة من نوعها حيث أنها تحتوي على كثير من التقنيات الحديثة التي تجعل منها السيارة الأفضل على طرقات المملكة العربية السعودية، فهي تكون من أكثر العلامات التجارية بمجال صناعة السيارات تمتلك الكثير من التجهيزات والكماليات الرائعة.

تناسب جداً المستهلك من حيث المواصفات والسعر وتناسب أيضاً الطرقات الواعرة سواء الرملية أو الصخرية والطينية بمعنى أنها السيارة الأنسب على طرقات المملكة الواعرة، ومعاً سوف نتعرف أكثر عن سيارة لادا نيفا 2022 وعن أهم مزاياها ومواصفاتها.

الوحش الروسى يعود من جديد.. سيارة لادا نيفا

من أكثر ما يتم البحث عنه خلال هذه الفترة باعتبارها واحدة من السيارات القوية جداً المناسبة لطرقات السعودية الصعبة والتي تتمتع بكثير من المميزات التي سوف نقدمها إليكم في النقاط الآتية:

تأتي السيارة بمحرك تصل سعته إلى 1700 سي سي وقوة عزم الدوران 129 نيوتن متر.

يقوم محرك السيارة بتوليد قوة تصل إلى 38 حصان ويتم تصنيفها من ضمن سيارات الدفع الرباعي.

السيارة تكون مزودة بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات وجنوط رياضي يبلغ قياسه حوالي 15 بوصة.

في السيارة مكابح مانعة للانغلاق ومقاعد من الممكن أن يتم ضبطها بالكهرباء.

السيارة متوفر بها نظام كامل للإضاءة يعمل بتقنية الليد الحديثة.

متوفر داخل السيارة خاصية الوايفاي والبلوتوث.

بداخل السيارة شاشة تعمل باللمس بقياس 7 بوصة ومكيف يعمل أوتوماتيك.

بها مشغل سي دي وراديو مدمج.

تتمتع السيارة عن غيرها من السيارات الأخرى بوسائد هوائية تمنع من التصادم.

أيضاً بها مكابح لمنع الانغلاق كذلك في السيارة كاميرا خلفية ومنفذ يو إس بي، ومنفذ إي يو إكس.

سعر سيارة لادا نيفا 2022

يسأل الكثير من المستهلكين الذين لديهم رغبة قوية في شراء سيارة لادا نيفا 2022 عن سعر السيارة في سوق السيارات السعودي، حيث أن السيارة متوفرة بأكثر من فئة في المملكة العربية السعودية ويبلغ سعر السيارة في كثير من معارض السيارة بالسعودية حوالي 34 ألف ريال سعودي.

ويكون سعر السيارة مناسب لكثير من العملاء الذين لديهم رغبة في شراء السيارة، حيث أن سعر النسخة السابقة من السيارة كان بحوالي 632 ألف روبل بما يعادل 800 ألف دولار.